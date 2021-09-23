Алтайский чиновник получил семь лет колонии строгого режима и штраф 4 млн руб. за взятку

Экс-заведующего отделом по архитектуре и градостроительству администрации Рубцовского района осудили на семь лет колонии строгого режима со штрафом 4 млн рублей за взятку в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с декабря 2018 по июль 2019 года чиновник получил 400 тысяч рублей за включение в список участников госпрограммы развития сельских территорий региона местного жителя, который не имел на это права.

Как отмечается в сообщении, завотделом являлся ответственным лицом за исполнение программы в районе. В результате мужчина получил социальную выплату для улучшения жилищных условий, хотя изначально не подходил по условиям субсидии.

В ходе следствия экс-чиновник вину отрицал. Для обеспечения гражданского иска следователь наложил арест на имущество бывшего сотрудника отдела в размере 900 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере") и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 4 млн рублей.