Проводник назвал возможную причину гибели туристов при подъёме на Эльбрус

Причиной несчастного случая на Эльбрусе могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Такое мнение в разговоре с "РГ" выразил проводник, совершавший восхождение на гору в тот же день.
В тот день он встретил группу во время спуска и с туристами всё было в порядке. При этом потерявшиеся альпинисты сильно задерживались. Об этом говорит тот факт, что спасатели проводят поиски практически у вершины Эльбруса.
При этом, по информации источника, у руководителя группы нет альпинистского опыта, а на группу из 23 человек требуется не два, а четыре сопровождающих.
Напомним, что 23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. На текущий момент удалось обнаружить 17 человек, в том числе пятерых погибших.
Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Комментарии
Так сколько туристов было: 19 или 23?
Соболезнования родным погибшим. Волонтёры на уборке мусора больше приносят пользы и безопасно.
Лезут куда не попадя, а потом их ищут, спасают.
Всех скалолазов принудить подписывать официальный документ в котором они указывают что в случае их пропажи и смерти никто не будет их искать/спасать и не добавляют работы МЧС, спасателям, сл. комитету и пр...
Если б они еще регистрировались. На Алтае - как не потеря, так незарегистрированы.