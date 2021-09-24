Проводник назвал возможную причину гибели туристов при подъёме на Эльбрус

Причиной несчастного случая на Эльбрусе могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Такое мнение в разговоре с "РГ" выразил проводник, совершавший восхождение на гору в тот же день.

В тот день он встретил группу во время спуска и с туристами всё было в порядке. При этом потерявшиеся альпинисты сильно задерживались. Об этом говорит тот факт, что спасатели проводят поиски практически у вершины Эльбруса.

При этом, по информации источника, у руководителя группы нет альпинистского опыта, а на группу из 23 человек требуется не два, а четыре сопровождающих.

Напомним, что 23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. На текущий момент удалось обнаружить 17 человек, в том числе пятерых погибших.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.