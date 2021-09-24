Бийчанин украл телевизор, гироскутер и аудиосистему из чужого дома и попался полиции

26-летняя жительница Бийска обратилась в полицию с заявлением о краже. Неизвестный проник в её дом через сломанное в окно в веранде и похитил оттуда телевизор, гироскутер и аудиосистему, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По оценке заявительницы, сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Многократно судимый по статье "Кража" 32-летний мужчина задержан правоохранителями", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Подозреваемого заключили под стражу.