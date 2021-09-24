"Нужны пожарные меры". Директор "Пигмалиона" Маликов о том, как вернуть врачей на Алтай

Пока медикам в Алтайском крае существенно не поднимут зарплаты, преодолеть катастрофический дефицит не получится, уверен руководитель клиники "Пигмалион" и депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов. Специалист согласился с Виктором Томенко, который жёстко раскритиковал главу регионального Минздрава Дмитрия Попова за нехватку врачей. Губернатор заявил, что доклад министра оставляет "тревожное впечатление" и не содержит "прорывных" идей по перелому ситуации. Маликов уверен, что "тревожность" – это ещё слабо сказано, поскольку здравоохранению грозит полный коллапс.
Жёсткий дефицит
Алтайский край укомплектован врачами только на 67,4%, а средним медперсоналом – на 77%. Об этом Попов рассказал на заседании алтайского правительства 22 сентября. Министр объяснил, что крайздрав пытается исправить ситуацию совместно с АГМУ. В университете ежегодно увеличивают количество бюджетных мест, а целевое направление выделяют на самые дефицитные специальности. По оценке главы Минздрава, к плановым показателям по комплекту медиков ведомство должно выйти к 2024 году.
Виктор Томенко сильно усомнился в том, что с сегодняшними планами у Минздрава это получится. Губернатор заметил, что сегодня каждый четвёртый врач на Алтае – пенсионер, который может уйти из отрасли в любой момент. Количество участковых терапевтов и педиатров с годами только сокращается, несмотря на все усилия министерства. Сегодня на 10 тысяч жителей региона приходится 36 врачей – это самый низкий показатель за последние 30 лет.
"Количество врачей у нас сокращается быстрее, чем количество жителей", – подытожил глава региона.
Он потребовал от Министерства здравоохранения разработать новые и более амбициозные планы, чтобы ежегодно увеличивать количество медиков, а не "удерживать его на плаву". Пока, отметил Томенко, "света в конце туннеля не видно".
Молодым – от 50 тысяч, опытным – около сотни
Маликов уверен, что спасительные решения нужно принимать не только на краевом, но и на федеральном уровне. В первую очередь, следует выравнять средние зарплаты медиков по всей стране.
"Средние зарплаты медработников должны быть одинаковыми независимо от региона проживания и работы медиков. Зарплата молодого специалиста должна стартовать от 50 тысяч рублей. Далее она должна повышаться по системе, которая уже есть на госслужбе: с учётом выслуги лет, должности и повышения квалификации. На пенсию доктор с 20-летним стажем должен выходить при зарплате ближе к 100 тыс. рублей", – считает директор "Пигмалиона".
Специалист также настаивает, что действующую систему подтверждения квалификации нужно отменить. Сегодня медики вынуждены самостоятельно бороться за разного рода сертификаты "соответствия", считать баллы и заботиться об аккредитации.
"Некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой. Либо уже через 3-4 года пройдёт очередная волна увольнений врачей, либо это издевательство должно быть прекращено", – подчеркнул Маликов.
По его словам, лучше вернуть советскую систему, когда медиков бюрократическая часть не касалась.
Кроме того, уверен Маликов, программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" следует расширить: обеспечить не только трудоустройство выпускника на селе, но и комфортные условия для жизни. Например, ввести "сельские" доплаты.
Но есть и временные меры, которые помогут "сгладить" кризис, считает эксперт. Он предлагает использовать мобильные медицинские бригады в тех населённых пунктах, где пока нет ФАПов. Маликов отметил, что в "Пигмалионе", как и в некоторых других частных клиниках, это направление уже проработано. По его мнению, власти могли бы наладить с "частниками" партнёрство, чтобы такую помощь коммерческие медучреждения оказывали бесплатно.
Специалист подчеркнул, что перечислил самые "пожарные" меры, которые нужно предпринимать уже сейчас.
"Наше и без того редеющее население края скоро может совсем остаться без медиков. Продолжительность жизни в таком случае будет только сокращаться", – заключил Маликов.
Напомним, вопрос дефицита врачей на Алтае обсуждали в региональном правительстве 22 сентября. Дмитрий Попов сообщил, что в государственных медучреждениях региона сейчас работают 8058 специалистов и 21 174 медработника среднего звена. Для полного комплекта краю не хватает более пяти тысяч медиков. Самая тяжёлая ситуация в Бийске, Рубцовске и Славгороде: там в некоторых учреждениях укомплектованность врачами составляет всего 30%.
Комментарии
Специалист уверен: если ничего не менять, край скоро останется совсем без медиков.
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ,КРАЙ ВООБЩЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПОСМОТРИТЕ,ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?
ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ ЗА 17 ТЫС,ЕСЛИ В СОСЕДНЕМ РЕГИОНЕ ЗА ТУ ЖЕ ВАКАНСИЮ ПРЕДЛАГАЮТ 45 ТЫС.(это конкретный пример)
Пожарные меры? Это что ещё за неологизм?
Молодым – от 50 тысяч, опытным – около сотни
Очередной бред! В городе миллионнике разорабочий на стройке без знания русского языка получает больше 50. Сварщик за 60. А на соседнем предприятии токарь выше 70, расточник больше 80. Есть кадры кто и по 130 зарабатывает. А врачам 50-100?
"Специалист также настаивает, что действующую систему подтверждения квалификации нужно отменить. Сегодня медики вынуждены самостоятельно бороться за разного рода сертификаты "соответствия", считать баллы и заботиться об аккредитации.
"Некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой. Либо уже через 3-4 года пройдёт очередная волна увольнений врачей, либо это издевательство должно быть прекращено", – подчеркнул Маликов."
Вот 1000 раз прав!!!!!!
А как же те врачи "причиной увольнения послужили разногласия с региональным Минздравом"? Такую статистику не хотите представить нам? Как бежали пачками когда им МРОТ платили, как их "кидали" с ковидными. Или это совсем другое?
Начиная с Карлина и теперь уже при его приемнике наш край сползает до уровня плинтуса.
Без медиков боятся остаться . клоунада.
Без людей вообще вы остаться не боитесь???
современная медицина почти безсильна против вируса, я не говорю про всевозможные другие заболевания. Но самое страшное - это отсутствие воспроизводства в стране.
Ни кто ни чего в министерстве делать не будет. Ситуация складывается как в фильме "День выборов 2". "Если что то делать, можно сделать не то. А если ничего не делать, то не то, сделать нельзя"
По его словам, лучше вернуть советскую систему, когда медиков бюрократическая часть не касалась.
Это верно подмечено.Раньше получал диплом фельдшера,и мог работать хоть где.Будь то скорая,предприятие,Сейчас,если на скорой,будь добр пройди переобучение,затем пройдию переквалификацию,и уж потом получи сертификат.Около сотни тысяч рублей на всё-про всё необходимо.
24.09.2021 13:06
- гость -
Очередной бред! В городе миллионнике разорабочий на стройке без знания русского языка получает больше 50. Сварщик за 60. А на соседнем предприятии токарь выше 70, расточник больше 80. Есть кадры кто и по 130 зарабатывает. А врачам 50-100?
а как вы хотели? люди создающие реальный потребляемый продукт должны зарабатывать,
а отрасли не создающие такой продукт это нахлебники, им зарплата по остаточному принципу создается.
В результате кто получает самые высокие зарплаты: футболисты, попы-звезды и блогеры.
Это насмешка современного общества.
Медики,инженеры,юристы,сварщики,учителя- какая разница!
Первое,что попалось в интернете(26.08.2021):
"Средняя зарплата московского учителя составляет 117 тысяч рублей, рассказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.
По его словам, кадрового дефицита в школах Москвы давно нет «в том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов".
Все ! Проблема решена!
24.09.2021 13:22
- гость -
По его словам, кадрового дефицита в школах Москвы давно нет «в том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов".
Все ! Проблема решена!
Так из министерств все чиновники в больницы и школы уйдут, а кто там работать будет?
Ну так пусть повысят зарплату до 60, чтоб на 10 больше было чем в соседнем регионе и врачи найдутся, вообще не вижу проблемы.
какие 50 - 100 тыс, вы о чем?? предложите социальные гарантии для бюджетников (врач, учитель, учёный и т.д.) и членов их семей, ообеспечте жильём - люди останутся. Деньгами людей не купить, денег всегда не хватит.
Нужна идея, уважение в обществе и социальные гарантии!
как сделать распределение бюджетникам медикам я уже писала
пользуйтесь идеями пока вам на блюдечке их подносят
Деньги тут вообще не главное. Он говорит что надо вернуть тех кто уехал, если будет московская зарплата думаете кто-то из Москвы в эту дыру приедет обратно? Да нафиг надо им это.
Лучше всего на этот вопрос недавно ответил Депутат и директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев, который увидел в Барнауле баннер, на котором написана приличная заработная плата для врача анестезиолога-реаниматолога.Но для того чтобы получать такие деньги, нужно переехать в Кемерово.
"Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья, и на путешествия по Европе», – написал депутат" .
Вчера писали про результаты программ "Сельский фельдшер" и "Земский доктор".
376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.
220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.
И миллионы не нужны! Никто не хочет работать в Алтайских селах,которые умирают,из которых бежит молодежь,в который,порой ,нет дорог и автобусов.
В старших классах поняла, что хочу стать косметологом. Это востребованная профессия, которая приносит большие деньги. Хотя учиться пошла в медколледж на "Лечебное дело": подумала, что потом будет легче пройти курсы косметолога. Сейчас учусь на третьем курсе. Работать по специальности не планировала изначально. Особенно после практики на первом курсе, когда как фельдшер ездила на скорой помощи. Очень тяжёлая работа.
Из новости про барнаульскую красавицу. В Москву уезжает.
Нынешней власти не нужны врачи и педагоги, ей нужна полиция! (или полицаи?)
"Некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой.
Слямзили с запада эти сертификаты и аккредитацию. Так там 15-20 лет учатся и потом на ставочку работают и неслабо получают. А у нас все это чтобы на 1,5-2,5 ставки работать за 30000.
целевое направление выделяют на самые дефицитные специальности.
И много из целевиков возвращается? Либо лазейки ищут о невозможном распределении по месту работы (ну не нужны они там через 6-8 лет), либо деньги возвращают из Москвы посылая переводы.
24.09.2021 13:36
- гость -
Учитывая цены на жильё — приедут
24.09.2021 14:01
- гость -
Нынешней власти не нужны врачи и педагоги, ей нужна полиция! (или полицаи?)
Если аппендицит вырезать не кому будет, будут пристреливать по вашему?
Средняя зарплата московского учителя составляет 117 тысяч рублей, рассказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.
наши руководители рапортуют не хуже
У меня возник вопрос к Маликову, - а он в своей частной клинике платит 50-100 тысяч? Второе, а кому вообще платить зарплаты по 15 тысяч? Кто назовёт этих "недостойных"? Всем по 50-100? Это невозможно, нужен прорыв в экономике , а его нет и не будет в ближайшее время. Рост зарплат без реального увеличения валового продукта подстегнёт рост цен, вопрос не решится. Надо расширять реальное производство, увеличивать при этом производительность труда и соответственно снижать на всё цены. Инфляционный путь ведения экономики, который выбрало наше государство противоречит идее улучшения благополучия людей, он направлен на ограбление народа и обогащение узкой группы приближённых. Экономика России разбалансирована. Так же , как в мировом масштабе США и приближённые являются основными потребителями мирового валового продукта, так же и в России Москва и некоторые другие города являются потребителями валового продукта России. Алтайскому краю суждено быть в аутсайдерах потребления, поэтому прорыва увеличением зарплат врачей не будет.
24.09.2021 14:41
- гость -
Алтайскому краю суждено быть в аутсайдерах потребления, поэтому прорыва увеличением зарплат врачей не будет.
Всё правильно, только с трибуны и сми будем слышать как власть хочет всё "расширить, углубить") Их тоже можно понять, перспектива края не радостная, золота, нефти, газа нет и не предвидеться. Даже с игровой зоной пролетели.
24.09.2021 14:41
- гость -
Наверное, да. Иначе кто-нибудь из сотрудников давно уже высказался бы в комментариях
Проблема не только в зарплате врачам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Численность городского населения в крае — 57%,остальные- жители села(по данным Википедии).
Ну поедет девочка-выпускница в село за 350 км от города с зарплатой в 150 тыс.
Молодежи нет совсем!!! Чтобы посмотреть премьеру фильма,придется ехать до города 6 часов,потом обратно 6 часов. Сходить некуда! Развлечений нет НИКАКИХ! До райцентра автобус не ходит.:\
А теперь скажите,сколько она там проработает? Почему в крае по программе "Сельский фельдшер" и "Земский доктор" 376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились. 220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.
В Барнауле море платных клиник! Девочка-выпускница лучше там попробует устроиться.
Зарплата медиков это позор нашей страны. У меня товарищ , кандидат наук , зав. кафедрой получает меньше 30 тысяч . Это кошмар.