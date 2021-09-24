"Нужны пожарные меры". Директор "Пигмалиона" Маликов о том, как вернуть врачей на Алтай

Пока медикам в Алтайском крае существенно не поднимут зарплаты, преодолеть катастрофический дефицит не получится, уверен руководитель клиники "Пигмалион" и депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов. Специалист согласился с Виктором Томенко, который жёстко раскритиковал главу регионального Минздрава Дмитрия Попова за нехватку врачей. Губернатор заявил, что доклад министра оставляет "тревожное впечатление" и не содержит "прорывных" идей по перелому ситуации. Маликов уверен, что "тревожность" – это ещё слабо сказано, поскольку здравоохранению грозит полный коллапс.

Жёсткий дефицит

Алтайский край укомплектован врачами только на 67,4%, а средним медперсоналом – на 77%. Об этом Попов рассказал на заседании алтайского правительства 22 сентября. Министр объяснил, что крайздрав пытается исправить ситуацию совместно с АГМУ. В университете ежегодно увеличивают количество бюджетных мест, а целевое направление выделяют на самые дефицитные специальности. По оценке главы Минздрава, к плановым показателям по комплекту медиков ведомство должно выйти к 2024 году.

Виктор Томенко сильно усомнился в том, что с сегодняшними планами у Минздрава это получится. Губернатор заметил, что сегодня каждый четвёртый врач на Алтае – пенсионер, который может уйти из отрасли в любой момент. Количество участковых терапевтов и педиатров с годами только сокращается, несмотря на все усилия министерства. Сегодня на 10 тысяч жителей региона приходится 36 врачей – это самый низкий показатель за последние 30 лет.

"Количество врачей у нас сокращается быстрее, чем количество жителей", – подытожил глава региона.

Он потребовал от Министерства здравоохранения разработать новые и более амбициозные планы, чтобы ежегодно увеличивать количество медиков, а не "удерживать его на плаву". Пока, отметил Томенко, "света в конце туннеля не видно".

Молодым – от 50 тысяч, опытным – около сотни

Маликов уверен, что спасительные решения нужно принимать не только на краевом, но и на федеральном уровне. В первую очередь, следует выравнять средние зарплаты медиков по всей стране.

"Средние зарплаты медработников должны быть одинаковыми независимо от региона проживания и работы медиков. Зарплата молодого специалиста должна стартовать от 50 тысяч рублей. Далее она должна повышаться по системе, которая уже есть на госслужбе: с учётом выслуги лет, должности и повышения квалификации. На пенсию доктор с 20-летним стажем должен выходить при зарплате ближе к 100 тыс. рублей", – считает директор "Пигмалиона".

Специалист также настаивает, что действующую систему подтверждения квалификации нужно отменить. Сегодня медики вынуждены самостоятельно бороться за разного рода сертификаты "соответствия", считать баллы и заботиться об аккредитации.

"Некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой. Либо уже через 3-4 года пройдёт очередная волна увольнений врачей, либо это издевательство должно быть прекращено", – подчеркнул Маликов.

По его словам, лучше вернуть советскую систему, когда медиков бюрократическая часть не касалась.

Кроме того, уверен Маликов, программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" следует расширить: обеспечить не только трудоустройство выпускника на селе, но и комфортные условия для жизни. Например, ввести "сельские" доплаты.

Но есть и временные меры, которые помогут "сгладить" кризис, считает эксперт. Он предлагает использовать мобильные медицинские бригады в тех населённых пунктах, где пока нет ФАПов. Маликов отметил, что в "Пигмалионе", как и в некоторых других частных клиниках, это направление уже проработано. По его мнению, власти могли бы наладить с "частниками" партнёрство, чтобы такую помощь коммерческие медучреждения оказывали бесплатно.

Специалист подчеркнул, что перечислил самые "пожарные" меры, которые нужно предпринимать уже сейчас.

"Наше и без того редеющее население края скоро может совсем остаться без медиков. Продолжительность жизни в таком случае будет только сокращаться", – заключил Маликов.

Напомним, вопрос дефицита врачей на Алтае обсуждали в региональном правительстве 22 сентября. Дмитрий Попов сообщил, что в государственных медучреждениях региона сейчас работают 8058 специалистов и 21 174 медработника среднего звена. Для полного комплекта краю не хватает более пяти тысяч медиков. Самая тяжёлая ситуация в Бийске, Рубцовске и Славгороде: там в некоторых учреждениях укомплектованность врачами составляет всего 30%.