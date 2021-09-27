Идеальная пара на осень: в магазинах обуви Respect представили новую коллекцию

Смена сезона – это всегда повод для обновления гардероба. Начать стоит с разбора старых вещей: достаньте из шкафа всю обувь и оцените, насколько свежо и актуально она выглядит. Смело выбрасывайте то, что хранится уже пять-шесть лет: скорее всего, она продолжит без дела лежать в шкафу и дальше.

Выбросили? Теперь нужно определиться со списком покупок. Для вдохновения можно посетить страницы стилистов и блогеров в Instagram – они не только выставляют подборки актуальных луков, но и делятся полезными советами о том, что следует носить в новом сезоне.

Далее нужно ознакомиться с ассортиментом в магазинах. Например, на витринах Respect уже представлена новая коллекция эффектных, удобных и стильных моделей. А ещё больше вариантов вы найдёте на сайте магазина. Забрать понравившуюся модель можно любым удобным способом – из ближайшего отдела сети, пункта выдачи или рук курьера, который доставит покупку до двери.

Коллекция создана с учётом сезонных трендов. Элегантные ботильоны и высокие сапоги из гладкой кожи, стёганые туфли на квадратном каблуке, полуботинки с цепями, берцы на тракторной подошве, массивные ботинки на шнуровке, кеды и кроссовки – любая модель может стать удачным дополнением вашего осеннего аутфита.

Продукция Respect изготовлена из высококачественных натуральных материалов и легко комбинируется с разной одеждой. Если вы бесконечно влюблены в обувь и вам важна не только форма, но и содержание – бренду есть что вам предложить.

Фирменные магазины Respect

Адреса в Барнауле:

ТРЦ Galaxy, Строителей, 117, 1 этаж;

ТРЦ "Европа", Павловский тракт, 251в, 1 этаж;

ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188, 2 этаж;

ТРЦ "Огни", Антона Петрова, 219б.

Instagram

Сайт