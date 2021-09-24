Мэрия отдаст в залог Сбербанку 32 здания, чтобы достроить ЖК "Парковый"

Власти Барнаула готовы передать в залог Сбербанку 32 объекта недвижимости – это необходимо, чтобы компания "Барнаулкапстрой" получила кредит на достройку скандально известного ЖК "Парковый". Вопрос рассматривали 24 сентября на заседании барнаульской гордумы.

В мэрии отметили, что на объекте уже выполнены работы на сумму 330 млн рублей. Всего на завершение объекта требуется ещё почти 350 млн рублей. Их застройщику передаст Сбербанк.

"Продолжать работы планируется на кредитные средства, которые "Барнаулкапстрою" одобрил Сбербанк. Дофинансирование объекта, согласно новым условиям, составит 346,9 млн рублей. Погашение кредита планируется за счёт средств дольщиков, находящихся на счетах эскроу. На сегодняшний день реализовано 42% квартир. Также планируется погашение за счёт средств, которые поступят от продажи ещё не реализованных квартир в будущем", – отметили в мэрии.

Так как у БКС нет собственного имущества, администрация города предложила передать кредитору муниципальное. Депутаты эту инициативу поддержали.

Сдать все блок-секции "Паркового" планируется к 1 сентября 2022 года, а погасить кредит – до 31 декабря 2023 года.

ЖК "Парковый" стал одним из первых объектов в Барнауле, который начали возводить по проектному финансированию: компания "Барнаулкапстрой" получила от Сбербанка кредит на работы, а деньги дольщиков лежали на счетах эскроу. После того как строительство ЖК было заморожено, банк приостановил финансирование объекта. Более полугода власти города вели переговоры с кредитной организацией о возобновлении финансирования.