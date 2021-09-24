Бузова заявила, что все бывшие "кормятся" за счёт её фамилии

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что следит за своим бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Сам футболист, по мнению Бузовой, "смотрит её фотографии и вспоминает".

Певица отметила, что Тарасов в один момент резко стал блогером. Именно его взаимодействие с социальными сетями разрушило их отношения.

Бузова вспомнила, как Тарасов упрекал её за блогинг, а после этого сам увлёкся соцсетями. По мнению певицы, на это его толкнуло отсутствие денег.

"Все бывшие кормятся за счёт моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть", – заявила Бузова в интервью порталу Wday.

Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова хочет стать аспиранткой исторического факультета МГУ. По словам селебрити, на это её вдохновил сериал "Историк".