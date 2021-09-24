Бузова заявила, что все бывшие "кормятся" за счёт её фамилии

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что следит за своим бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Сам футболист, по мнению Бузовой, "смотрит её фотографии и вспоминает".
Певица отметила, что Тарасов в один момент резко стал блогером. Именно его взаимодействие с социальными сетями разрушило их отношения.
Бузова вспомнила, как Тарасов упрекал её за блогинг, а после этого сам увлёкся соцсетями. По мнению певицы, на это его толкнуло отсутствие денег.
"Все бывшие кормятся за счёт моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть", – заявила Бузова в интервью порталу Wday.
Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова хочет стать аспиранткой исторического факультета МГУ. По словам селебрити, на это её вдохновил сериал "Историк".
Комментарии
Это не её фамилия
Эта фамилия мужика который подкрался к её мамаше
У баб нет своей фамилии, им мужики дают её
Тарасов дно,4 года пиарится на Оле.Иди работай многодетный папаша.Оставил Олю ни с чем. Она молодец поднялась с 0 . Костенко ушлая готовит подушку безопасности : алименты получает
Теперь футболист сидит без работы, пытаясь привлекать рекламодателей в свой блог, а его жена Анастасия Костенко беременна третьим ребёнком. Бузова же ни в чем не нуждается: даёт концерты и много путешествует, наслаждаясь жизнью.