Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с КамАЗом на алтайской трассе

Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с КамАЗом на трассе в Алтайском крае. Авария произошла на 145-м километре автодороги А-322.

Как сообщают "Вести Алтай", водитель легкового автомобиля пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра. В результате иномарка столкнулась с движущимся по "встречке" КамАЗом.

По предварительным данным, все остались живы. Водитель иномарки получил перелом ноги. На месте аварии работают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области пять человек погибли при столкновении двух легковушек с фурой. Гружённый подсолнечником грузовик врезался в припаркованные Volvo и Ford Fusion.