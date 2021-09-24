Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с КамАЗом на алтайской трассе

Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с КамАЗом на трассе в Алтайском крае. Авария произошла на 145-м километре автодороги А-322.
Как сообщают "Вести Алтай", водитель легкового автомобиля пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра. В результате иномарка столкнулась с движущимся по "встречке" КамАЗом.
По предварительным данным, все остались живы. Водитель иномарки получил перелом ноги. На месте аварии работают полицейские.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области пять человек погибли при столкновении двух легковушек с фурой. Гружённый подсолнечником грузовик врезался в припаркованные Volvo и Ford Fusion.
Комментарии
Ну и как можно не увидеть КАМАЗ???????
значит можно. иногда бывает смотришь вдаль, а что под носом выпадает из виду..
Наверно жестко выразился- удалили комментарий. Попробую еще раз, В субботу на Бийской трассе вышел мне водитель в лоб. А потом решил еще и объехать меня по моей обосине. ЭТО КАК? и пришлось мне увернуться и между двумя встречками проскакивать. А он пошел боком, но потом выровнял и улетел в даль, а камешки поднятые им с обочины разбили мне лобовое стекло. Жалко регистратора нет- нашел бы я его даже в другом регионе.
Хорошая иномарка, если все живы остались
Не удалили- продолжу. Я все рассказал к тому, что такие водители просто едут и не смотрят и не думают, что делают. Хотелось бы знать на что они надеются или просто думать не способны? По логике держись правой стороны, ну так получилось и попутчик подвинется в право и встречка вправо и втроем разъехаться можно, но не так же.
24.09.2021 14:34
гость
Может я ошибаюсь (лучше бы ошибался!), но поверьте, этот водитель ничего не понял и не принял к сведению! Он посчитал, что он очень опытен раз выкрутился в такой ситуации! Лично я считаю, что опытный и умный водитель не попадет в такую ситуацию. Он лучше откажется от обгона, чем создаст угрозу себе и встречному. А в первую очередь себе!
Часто езжу по Бийской трассе и приходилось бывать в ситуациях, когда выходят на обгон тебе в лоб! Вот и я, так же, как и Вы не могу понять на что надеются такие водители и что у них в головах...