Москвичи выстроились в очередь за новыми iPhone

24 сентября начались продажи новых смартфонов Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro. В Москве люди уже собираются в очереди, чтобы купить себе новый смартфон, сообщает РИА Новости.
У магазина на Тверской москвичи начали собираться уже к часу ночи, несмотря на то, что магазин открывается в восемь утра.
Одна из девушек, стоявших в очереди, рассказала, что она меняет телефоны каждый раз, когда выходят новые модели. По словам москвички, в прошлом году она также стояла в очереди.
"Привычка второй год менять телефон первой. Буду покупать так же Pro Max. В прошлом году не было такого ажиотажа", – добавила девушка.
Напомним, наиболее доступным девайсом в новой линейке оказался iPhone 13 mini – цены на него стартуют от 69 990 рублей, а достигают 99 990 рублей. iPhone 13 обойдётся покупателю от 79 990 рублей до 109 990 рублей.
iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей до 149 990 рублей, а цены на iPhone 13 Pro Max составляют от 109 990 рублей до 159 990 рублей.
Комментарии
Значит лукавят, когда говорят про экономический спад и что люди досасывают последнюю лапу?
Да нет, жалкие зависимые кредитов набрали, так бы за книгами стояли... Биомусор.
У Войновича есть книга "Москва 2042". Там предсказано что коммунизм все-таки смогли построить, но только в Москве. Москву огородили тройным забором чтобы челядь не напирала с других регионов.
так нет там москвичей, в этих очередях. Все больше фрики приезжие
прекрасная возможность потусоваться с единомышленниками
Есть страна Московия , а есть ещё государство РФ.
Ту 15:02
Сказал алкаш по кличке Дядька с дисковым телефоном.
ту 15:31
А зачем ехать в Москву, пускай даже и фрикам, если продажи начнутся одновременно во всех магазинах сети? В частности, в России у Эппл официальный дилер Ре.Стор.ру. Как минимум в Новосибирске они в наличие в количестве 10 торговых точек.
Завидуйте молча, нищеброды.
В связи с выходом нового айфона у многих девушек начинает болеть горло...
24.09.2021 15:02 ты не сравнивай москвичей и нищих с Алтайского края. Если вы в кредитах как в шелках, то не заучит что остальные тоже.
24.09.2021 15:48
- гость -
Думаете, так много мужчин, с которыми только за материальные ценности? А так совсем ни о чем?
Такая хоча, что стоять в очереди всю ночь?
Бред.
Купи через пару дней днем и без очереди.
24.09.2021 15:41
- гость -
тебе завидовать?!! Больной на голову...
Перепись лохов началась.
24.09.2021 16:11
- гость -
Ты дурак или да? Это понаехавшие покупают. Понты- это главное достояние Алтая, например. Я подилтнп Алтае 5 лет. Понял таких вот как ты, но переехавших в маскву
у московских средняя зарплата около 200 тыс, так что могут себе айфон яблочный купить не напрягаясь. Но вот патриотичнее было бы в игнор этот шмурдяк пустить.
включите телевизор, раз с Алтая никуда не выезжаете. обратите внимание - у всех артистов, врачей, медийных людей, когда в кадре оказывается телефон - у них у всех айфоны. это как бы стандарт. ну, можно, конечно купить Андроид, но зачем - если у всех твоих знакомых айфоны. чем айфон не устраивает, что нужно брать Андроид? выделиться что ли?
24.09.2021 15:35
- гость -
___________
Вы всех нестоящих в очереди за новыми айфонами называете алкашами с дисковыми телефонами?