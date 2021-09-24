Москвичи выстроились в очередь за новыми iPhone

24 сентября начались продажи новых смартфонов Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro. В Москве люди уже собираются в очереди, чтобы купить себе новый смартфон, сообщает РИА Новости.

У магазина на Тверской москвичи начали собираться уже к часу ночи, несмотря на то, что магазин открывается в восемь утра.

Одна из девушек, стоявших в очереди, рассказала, что она меняет телефоны каждый раз, когда выходят новые модели. По словам москвички, в прошлом году она также стояла в очереди.

"Привычка второй год менять телефон первой. Буду покупать так же Pro Max. В прошлом году не было такого ажиотажа", – добавила девушка.

Напомним, наиболее доступным девайсом в новой линейке оказался iPhone 13 mini – цены на него стартуют от 69 990 рублей, а достигают 99 990 рублей. iPhone 13 обойдётся покупателю от 79 990 рублей до 109 990 рублей.

iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей до 149 990 рублей, а цены на iPhone 13 Pro Max составляют от 109 990 рублей до 159 990 рублей.