Жители небольших сёл и деревень Алтая получили доступ к скоростному интернету

Более десяти тысяч жителей сёл и деревень Алтайского края получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету от МТС. Компания впервые провела LTE в "микронаселённые" пункты, где численность жителей составляет порядка 100 человек в каждом.

Всего оператор охватил семнадцать населённых пунктов. Это Бешенцево Первомайского района, Первые Коростели Угловского района, Серп и Молот, расположенный в Хабарском районе, Прыганка, Луговое и Солоновка в Крутихинском, Смоленском и Каменском районах и другие.

"В сельской местности проживает около 45% жителей края. Для некоторых из них мобильная связь – это единственная возможность получить образование, оплатить коммунальные услуги, связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом. Мы, со своей стороны, готовы развивать сеть LTE там, где это необходимо, где нас ждут", – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Добавим, что с начала 2021 года количество базовых станций LTE в Алтайском крае увеличилось вдвое.