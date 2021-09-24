Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 сентября встретился с депутатами от "Единой России", которые победили на выборах в Алтайское Заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба партии. Глава региона поздравил народных избранников, оценил прошедшие выборы и высказался о совместной дальнейшей работе.

"Выборы для представителей партии были непростыми, особенно конкурентной оказалась борьба за голоса в округах, на части из них разрыв был минимальным как за, так и против наших однопартийцев. В нынешнем созыве у партии будет меньше голосов, чем в прошлом, но она по-прежнему остаётся крупнейшей силой в АКЗС. Поэтому фракции нужно будет сплотиться и настроиться на консолидированную работу. Правительство региона продолжит самое конструктивное взаимодействие с фракцией "Единая Россия" и всем краевым парламентом", – отметил Томенко.

Напомним, на выборах в АКЗС губернатор возглавлял краевую часть партийного списка ЕР. В ближайшее время Виктор Томенко направит в избирательную комиссию заявление об отказе от мандата, который перейдёт главврачу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимиру Пелеганчуку. Он возглавлял терргруппу № 6.