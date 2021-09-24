Цены на социально значимые продукты на Алтае оказались самыми низкими в Сибири

Алтайкрайстат зафиксировал в регионе самые низкие цены в Сибири на ряд продуктов питания, среди которых: яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, мука пшеничная, крупа гречневая – ядрица, картофель и капуста. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сентябре снизились цены на морковь – на 33,8%, картофель – на 30,5%, капусту – на 17,2%, лук репчатый – на 11,5%, яблоки – на 10,4%, рыбу мороженую – на 3,3%, муку пшеничную – на 1,9% и рис – на 1,1%.

По сравнению с прошлой неделей больше всего снизилась стоимость картофеля – на 11,8%, или на 3,61 рубля за килограмм, моркови – на 11,4%, или на 4,58 рубля за килограмм, яблок – на 5,3%, или на 6,5 рубля за килограмм, лука репчатого – на 4,6%, или на 1,35 рубля за килограмм.