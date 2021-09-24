Алтайкрайстат зафиксировал в регионе самые низкие цены в Сибири на ряд продуктов питания, среди которых: яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, мука пшеничная, крупа гречневая – ядрица, картофель и капуста. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сентябре снизились цены на морковь – на 33,8%, картофель – на 30,5%, капусту – на 17,2%, лук репчатый – на 11,5%, яблоки – на 10,4%, рыбу мороженую – на 3,3%, муку пшеничную – на 1,9% и рис – на 1,1%.
По сравнению с прошлой неделей больше всего снизилась стоимость картофеля – на 11,8%, или на 3,61 рубля за килограмм, моркови – на 11,4%, или на 4,58 рубля за килограмм, яблок – на 5,3%, или на 6,5 рубля за килограмм, лука репчатого – на 4,6%, или на 1,35 рубля за килограмм.
Комментарии
Вот вам еще один пример,почему надо повернуться лицом к селу!
Надо развивать села Алтайского края!
Цены на социально значимые продукты на Алтае оказались самыми низкими в Сибири, также как и зарплаты
Для крайстата какой-то параллельный реальному АК существует. Впрочем как и вся Роисся.
Говорить о ценах на сезонные овощи в сентябре могут только пропагандисты.
Сельские жители сейчас сдают за копейки свой урожай.
У нас в селе принимают картофель по 8 рублей за кг. И сдают! Много сдают!
А у нас в селе уже давно поняли, что от картошки не будешь богатый, а будешь горбатый. Передай односельчанам, пусть умУ набираются.
вы где берете таких статистов? картофель был 22-23 стал 28-30. где падение цен?
А яйца то подорожали