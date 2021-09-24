Ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о мистическом событии в горах Алтая

Новый ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист и уроженец Рубцовска Илья Ларионов рассказал о пространственно-временных коридорах на Алтае, в которых оказываются люди, "сами того не понимая", пишет информбюро "Аверс" со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Он поделился загадочной историей, которая случилась с его близким другом в Горном Алтае. Молодой человек уехал туда на отдых с товарищами, где, разбив палаточный лагерь, ушёл исследовать окрестности и наткнулся на поразительный водопад.

"В одной определённой точке этого места водопад было видно, но совсем не было слышно! Когда он находился в этой точке, стояла такая тишина, что можно было услышать звук падающей булавки. Но сделав шаг с этого места, всё как будто бы становилось на свои места и снова можно было слышать шум водопада", – утверждает телеведущий.

После прогулки приятель Ларионова вернулся к друзьям, а они заявили, что молодого человека не было аж три часа и его уже начали искать. Тот подумал, что это шутка, но по возвращению в Барнаул заметил, что время на его наручных отстает на два с лишним часа от настенных.

"Со мной тоже случалось немало интересных и необъяснимых историй, но их я пока оставлю в тайне", — заключил Ларионов.

В марте ведущий "Битвы экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что у него обнаружили симптомы смертельного заболевания. По его словам, ни один из ясновидящих, с которыми он работал, не предупреждал его о возможной болезни, поэтому он потерял драгоценное время.