Горячая вода поступает в дома восьми тысяч барнаульцев после ремонта теплосети

В Барнауле специалисты завершили ремонт повреждённого участка теплосети, из-за которого 7968 человек с утра 24 сентября оставались без горячей воды.

"Работы по устранению повреждения на тепловой сети в районе улицы Петра Сухова, 32, завершены. Теплосети заполнены, идёт запуск ресурса", – сообщили в Telegram-канале СГК.

Напомним, под ограничение попали дома, расположенные на ул. Петра Сухова, Смирнова, 1-й Западной, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, 80-й Гв. Дивизии, Чудненко, а также в проездах Транспортном, Станочном и Жилом. Первоначально ожидалось, что работы продлятся до 21:00, однако позднее в компании пообещали управиться со всем до 15:00.