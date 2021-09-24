Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило 76 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 248 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 76 173 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+69 человек за сутки), Бийске (+26), Рубцовске (+24) и Алейске (+18).

Выздоровели за весь период 58 945 человек, в том числе 85 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5292 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 518 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободна 601 койка.