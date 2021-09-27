Как обеспечить бесперебойное энергоснабжение предприятий и кто занимается этим на Алтае?

Система энергоснабжения под ключ – это как?

Формат "под ключ" подразумевает, что все эти этапы работ производит один и тот же подрядчик. По этому пути и пошла группа компаний "Сибкомплект". Специалисты узнают, что, где и на какую мощность нужно запитать. На основе этого они составляют оптимальный план работ. Работники "Сибкомплекта" делают всё: проектируют систему, производят необходимое оборудование, монтируют его, подключают и сдают в эксплуатацию.

Другими словами, компания обеспечивает энергоснабжение на объекте от "а" до "я". Клиенту не нужно искать несколько подрядчиков – достаточно обратиться в "Сибкомплект".

Пусть услуги и не относятся к бюджетному сегменту, это позволяет сэкономить, рассказал amic.ru директор Сергей Полозов:

"Оценивать стоимость оборудования в режиме "здесь и сейчас" не корректно. Тот, кто думает о долгосрочной перспективе, учитывает стоимость эксплуатации оборудования. То есть капитальные и операционные расходы на эксплуатацию инфраструктуры".

А в долгосрочной перспективе, уверен Полозов, формат "под ключ" обходится предприятиям намного дешевле.

Свои услуги, кстати, "Сибкомплект" предоставляет не только предприятиям. Сегодня группа компаний обслуживает также жилые дома, административные здания, объекты городской инфраструктуры, торговые центры и гостиничные комплексы.

Универсальность оборудования и возможность сделать всё под ключ позволяют компании работать по самым разным направлениям, подчеркнул Полозов.