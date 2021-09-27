Как обеспечить бесперебойное энергоснабжение предприятий и кто занимается этим на Алтае?

Вопрос энергоснабжения актуален для любого предприятия, чем бы оно ни занималось. Одним приходится ставить автономное оборудование, чтобы работать в труднодоступных местах, а другие просто хотят сэкономить на электричестве. Так или иначе, быстро проблему не решить. Нужно спроектировать энергосистему, привезти оборудование, собрать его и запитать. И всё это – разные подрядчики.
В группе компаний "Сибкомплект" объединили все эти задачи и предлагают решения под ключ. Специалисты рассказали, как им удаётся произвести такой обширный комплекс работ, какие специалисты для этого нужны и сколько им платят за работу.
Смотря для каких целей. Большие предприятия расходуют очень много энергии на своё производство. Поэтому очень важно, чтобы потребление электричества было экономичным и строго контролировалось. Кроме того, энергоснабжение должно быть бесперебойным даже в случае аварий.
Для этого нужно с умом спроектировать систему энергоснабжения на площадке, подобрать оборудование на необходимую мощность и правильно всё подключить. Так, чтобы потери были минимальными, а эффективность – максимальной. Естественно, одному подрядчику с такой работой справиться трудно. Поэтому обычно предприятия заключают контракты сразу с несколькими подрядчиками. И далеко не всегда удаётся правильно скоординировать их работу.
Но и этого недостаточно. Неправильная эксплуатация оборудования тоже приводит к излишнему расходу электроэнергии и авариям. Поэтому обслуживать уже работающую систему энергоснабжения тоже должны грамотные специалисты.
Формат "под ключ" подразумевает, что все эти этапы работ производит один и тот же подрядчик. По этому пути и пошла группа компаний "Сибкомплект". Специалисты узнают, что, где и на какую мощность нужно запитать. На основе этого они составляют оптимальный план работ. Работники "Сибкомплекта" делают всё: проектируют систему, производят необходимое оборудование, монтируют его, подключают и сдают в эксплуатацию.
Другими словами, компания обеспечивает энергоснабжение на объекте от "а" до "я". Клиенту не нужно искать несколько подрядчиков – достаточно обратиться в "Сибкомплект".
Пусть услуги и не относятся к бюджетному сегменту, это позволяет сэкономить, рассказал amic.ru директор Сергей Полозов:
"Оценивать стоимость оборудования в режиме "здесь и сейчас" не корректно. Тот, кто думает о долгосрочной перспективе, учитывает стоимость эксплуатации оборудования. То есть капитальные и операционные расходы на эксплуатацию инфраструктуры".
А в долгосрочной перспективе, уверен Полозов, формат "под ключ" обходится предприятиям намного дешевле.
Свои услуги, кстати, "Сибкомплект" предоставляет не только предприятиям. Сегодня группа компаний обслуживает также жилые дома, административные здания, объекты городской инфраструктуры, торговые центры и гостиничные комплексы.
Универсальность оборудования и возможность сделать всё под ключ позволяют компании работать по самым разным направлениям, подчеркнул Полозов.
Группа компаний "Сибкомплект" самостоятельно занимается обслуживанием и ремонтом своего оборудования. По словам директора компании, это гораздо выгоднее для предприятия, чем держать на ставке собственного электрика. Специалисты, которые произвели прибор, гораздо лучше его знают, а потому устранят неполадку эффективнее.
Своим клиентам группа компаний даёт гарантию на оборудование в среднем на семь лет. У "Сибкомплекта" есть круглосуточная диспетчерская служба, а сотрудники даже ночью выезжают на ремонтные работы. Неисправное оборудование электрики компании меняют в течение суток. И уже потом выясняют, гарантийный это был случай или нет. Главный принцип компании – запустить оборудование как можно скорее, чтобы клиент не терял прибыль.
Причём диспетчерская служба не только работает по звонкам, но и сама отслеживает состояние оборудования удалённо. По словам Полозова, это новый тренд в энергетике. Теперь предприятия хотят узнавать о поломке чуть раньше, чем она случится. Поэтому многие приборы контролируются специалистами в режиме онлайн.
У группы компаний "Сибкомплект" есть своя сборочная площадка, а также проектный, конструкторский и монтажный отделы. Поэтому все работы группа компаний проводит самостоятельно. И ситуации, когда проект срывается из-за одного отдельного подрядчика, быть просто не может.
Кроме того, проектировщики обязательно учитывают предпочтения и потребности заказчика. И оборудование, которое производит "Сибкомплект" для конкретного предприятия, будет потреблять ровно столько энергии, сколько нужно. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и не переплачивать.
Сейчас в штате "Сибкомплекта" трудится 80 сотрудников по самым разным профилям. Каждый занимается своим делом, но при этом все их действия слаженны и скоординированны.
Можно. Компания постоянно расширяется. И сейчас "Сибкомплект" тоже ищет сотрудников на работу. На данный момент открыты вакансии на специальности сварщика (на полуавтомат) и электромонтажника. Сотрудники здесь официально оформлены по ТК РФ и работают по графику 5/2.
По словам директора, зарплата сотрудников в компании начинается от 40 тысяч рублей. Но это не потолок: в перспективе работник может получать и до 80 тысяч. Вся зарплата "белая", а выплачивают её без задержек два раза в месяц.
В компании подчёркивают, что не предъявляют к кандидатам завышенных требований. Важно только наличие у человека соответствующего профессионального образования. А с опытом обещают помочь в "Сибкомплекте". Весь персонал ежегодно проходит обучение. При этом неважно, рядовой это сотрудник или руководитель.
Такой подход, подчёркивает директор, позволяет всем сотрудникам отслеживать текущее состояние рынка, быстро учиться новому и даже расти по карьерной лестнице. Поэтому даже малоопытные работники смогут быстро адаптироваться к методам работы "Сибкомплекта" и развиваться вместе с компанией.