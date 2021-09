Когда едешь утром на работу. Задремавший кот стал новым героем соцсетей

Котик из Японии по имени Року уснул возле стены и стал символом уставших от всего и вся людей. Душещипательное фото выложил в Twitter хозяин питомца, и оно быстро завирусилось в Сети, набрав больше 400 тысяч лайков.

После успеха автор решил поделиться и другим кадром своего питомца. На снимке животное уже смотрит прямо в камеру, и видно, что кот вполне себя хорошо чувствует.

Пользователи, вдохновившись кадром, начали делать фотожабы на кота.

Hi! Kawaii neko!!! My version of #SandersMeme pic.twitter.com/Oz3suoj4Ro