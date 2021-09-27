Когда едешь утром на работу. Задремавший кот стал новым героем соцсетей

Котик из Японии по имени Року уснул возле стены и стал символом уставших от всего и вся людей. Душещипательное фото выложил в Twitter хозяин питомца, и оно быстро завирусилось в Сети, набрав больше 400 тысяч лайков.
副反応がつらい猫#猫 #猫好きさんと繋がりたい #猫のいる生活 pic.twitter.com/YjASACDi9E— ろくなな (@necode67) September 6, 2021
После успеха автор решил поделиться и другим кадром своего питомца. На снимке животное уже смотрит прямо в камеру, и видно, что кот вполне себя хорошо чувствует.
たくさんのいいねRTありがとうございたす🙇♀️— ろくなな (@necode67) September 6, 2021
強がってｷﾘｯとしてるverもあげておきますね。
みなさんお大事に！ pic.twitter.com/rhjQnvy7Mv
Пользователи, вдохновившись кадром, начали делать фотожабы на кота.
撃たれた猫 pic.twitter.com/WcrFsUF0gh— zizzou[衛門の仙人] (@mr_onabassion) September 7, 2021
Пока сторож спал украли ружьё с которым он вышел дежурить на свой пост!😂😿🥱🤦♂️ pic.twitter.com/DrcBMjFwjZ— Пожиратель халвы😋👍🏻 (@PBaUzGve5yyaycT) September 24, 2021
Hi! Kawaii neko!!! My version of #SandersMeme pic.twitter.com/Oz3suoj4Ro— Doctor Ivanov (@doctivanov) September 24, 2021
Комментарии
Знакомая поза.
Приходит муж домой и жена находит его вот так в кресле.
Тихо и уютно дома.