Талантливые барнаульские школьники получили единовременную выплату от главы города

Церемония награждения талантливых школьников состоялась в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня здесь собрались одни из самых талантливых и целеустремлённых учащихся! Я горжусь тем, что в наших школах обучаются такие дети. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, побеждать и, самое главное, крепкого здоровья", – сказал председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль.

Денежное вознаграждение в размере 13 200 рублей получили 40 отличников. На их счету – исследовательские работы, высокие результаты в предметных олимпиадах, научные, творческие и спортивные победы, участие во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, соревнованиях, активная общественная деятельность.