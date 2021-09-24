ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила о признании прошедших выборов в Госдуму состоявшимися. Об этом сообщает ТАСС.

"Единая Россия" – 324 мандата, КПРФ – 57 мандатов, "Справедливая Россия" – 27 мандатов, ЛДПР – 21 мандат, "Новые люди" – 13 мандатов. По одному – "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, пять мандатов получают самовыдвиженцы", – сказала Памфилова.

Ранее крайизбирком подвёл окончательные итоги выборов депутатов АКЗС VIII созыва. В краевой парламент в этот раз сумели пройти пять партий из шести, участвовавших в выборах. Большинство в Заксобрании осталось за "Единой Россией", однако партия власти значительно ухудшила результат 2016 года и в этот раз не смогла взять даже половину мест.