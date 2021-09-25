"Эту игру я проиграла": как кандидаты реагировали в соцсетях на проигрыш на выборах в АКЗС

Прошедшие выборы в Алтайское Заксобрание принесли много неожиданностей. Несколько фаворитов из "Единой России", которым эксперты гарантировали место в парламенте, проиграли оппонентам из КПРФ. Среди "неудачников" – известные бизнесмены, волонтёры и действующие депутаты думы Барнаула. На свой проигрыш кандидаты от ЕР реагировали по-разному, но в целом достойно: кто-то благодарил избирателей за поддержку, обещая продолжить работу на благо края, кого-то "бомбило" от выбора людей в своём округе, а некоторые предпочитали хранить молчание и не высказываться на тему вообще. Мы собрали самые яркие высказывания проигравших выборы в АКЗС.

"Всегда открыт к диалогу"

Единоросс Вячеслав Перерядов проиграл коммунистке Елене Хрусталёвой по Центральному округу столицы края, хотя избирательная кампания у депутата БГД была очень яркой. Портреты кандидата "украшали" аллею на проспекте Ленина и нескольких городских маршруток, курсирующих в округе, от которого Вячеслав Перерядов шёл в АКЗС. Однако красивых портретов, на которых кандидат обещал барнаульцам комфортный город, не хватило для победы. Депутат обратился к подписчикам в Instagram через два дня после выборов. В своём посте он поблагодарил всех за безграничную поддержку, отметил, что ценит каждый голос и продолжит работать на благо столицы региона.

"Всегда открыт к диалогу, готов помогать и быть рядом с вами! Спасибо за поддержку! Идём дальше!" – написал Вячеслав Перерядов.

Другой его коллега по думе Барнаула от ЕР Иван Огнев также после проигрыша в соцсетях поблагодарил всех за поддержку. Депутат не скрывает, что ему доверили очень сложный округ в Барнауле: ни в 2011, ни в 2016 году представитель ЕР не выбирался от него в АКЗС. Поэтому шансов было мало и в этот раз, считает Огнев. При этом за время избирательной кампании, отметил кандидат, он сумел помочь людям решить немало проблем.

"В любом случае, результат от этой работы уже есть. Продолжаю работать по тем обращениям, которые ко мне поступили. Рассчитываю на вас, не только в период избирательной кампании и день голосования, но и далее. Сейчас мне очень нужна поддержка и помощь, чтобы решить те проблемные моменты, с которыми вы ко мне обратились. Вместе мы можем многое", – написал Иван Огнев.

Директор завода "АТИ" Артём Шамков, неожиданно проигравший выборы в АКЗС по Октябрьскому району, в своём посте был лаконичен: выложил фотографию в рабочем кабинете и сказал спасибо всем за поддержку.

"Благодарю всех за совместную работу на благо Октябрьского района, Барнаула и Алтайского края!" – написал Артём Шамков.

Примерно аналогичный пост опубликовал и глава Крайсовпрофа Иван Панов, который выдвигался в парламент от Волчихинского, Егорьевского, Рубцовского и Угловского районов. Панов заявил, что продолжит работать на благо региона в должности главы профсоюзной организации.

"Мы готовы и дальше помогать, быть рядом через сотрудничество с профсоюзными организациями. Как председатель краевого профобъединения буду и дальше высказывать нашу позицию по вопросам социально-экономического развития региона, по вопросам уровня и системам оплаты труда", – написал Иван Панов.

"Я в шоке от родного города"

Одна из самых ярких кандидаток от партии власти, координатор движения "Волонтёры-медики" Анна Ведлер избиралась в АКЗС по территориальной группе № 1: Славгородского и Бурлинского районов, а также города Ярового – родного для девушки. Однако ЕР на этой территории уступила победу КПРФ и Анна Ведлер осталась за бортом АКЗС. После выборов девушка выложила несколько эмоциональных постов, в которых попросила не утешать её, потому что у неё "нет ресурса на общение".

"Последние дни как будто сожгли внутри часть меня. Мне необходимо теперь время на восстановление эмоционально и физически. Я свободна! Получается, что так", – пишет Ведлер.

Также кандидатка выложила результаты партии по своему округу и заявила, что в шоке от того, что люди голосовали за коммунистов, а не за ЕР.

"Выборы прошли, а меня бомбит. Я в шоке от родного города. Было бы хоть что-то сделано оппонентами, хоть что-нибудь… хоть бы кустик посадили или забор покрасили ради приличия. На этом всё", – написала Анна.

Хранят молчание

Большинство же проигравших на выборах представителей партии власти хранят молчание. Например, депутат Госдумы Наталья Кувшинова не выставила ни одного поста после 19 сентября, хотя до этого у неё было их по нескольку в день.

Кувшинова на протяжении выборной кампании публиковала фотографии с поездок по районам Алтайского края и рассказывала о проделанной работе в качестве депутата. Эксперты отмечают, что, скорее всего, Кувшинова не проходит в новый состав Госдумы РФ из-за низкого результата ЕР, но может занять место в АКЗС. Хотя и туда она не попала напрямую, проиграв в своём округе. Мандат Кувшинова всё же может получить от Виктора Зобнева, который выдвигается в Совет Федерации от Алтайского Заксобрания.

Молчат и остальные кандидаты от ЕР: Дмитрий Аганов, Александр Лисицын, Дмитрий Абалымов и другие. Анатолий Суворов, например, после выборов вообще удалил свою станицу в Instagram.

Напомним, по партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За бортом Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%.