"Стечение обстоятельств". Старший гид рассказал о причинах гибели туристов на Эльбрусе

Старший гид группы туристов, которых сегодня эвакуировали спасатели со склона Эльбруса, рассказал, что стало причиной гибели людей. Как передаёт Telegram-канал Mash, ответственность за произошедшее он возложил на "стечение обстоятельств".

Согласно плану, группа должна была спуститься с вершины до ухудшения погоды – по прогнозам, оно начиналось спустя два часа после того, как туристы покорят Эльбрус, а спустя ещё три часа погода должна была ухудшиться окончательно. Однако шторм начался сразу после подъёма на вершину.

"Стечение обстоятельств. То есть вот это падение давления, этот шторм, он просто добил людей, которые были к этому предрасположены", – объяснил гид.

Второй причиной стали стационарно закреплённые перила, за которые держатся туристы при спуске – их занесло снегом. В результате альпинисты стали использовать связки, одна из которых сорвалась. Державшийся за неё человек сломал себе ногу.

Как отметили в больнице, на лечение поступили 11 человек, двое из которых находятся в реанимации. Состояние остальных людей оценивают как удовлетворительное.

Напомним, 23 сентября группа альпинистов из 19 человек запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. В результате инцидента погибли пять человек.