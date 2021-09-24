Гинцбург: человечество может не перенести второе испытание пандемией

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второе испытание пандемией.
"Я не буду оракулом и не буду предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать – да", – цитирует его слова в ходе Российского еврейского конгресса ТАСС.
Он призвал сделать "серьёзные выводы", причём как научные, так и организационные.
Напомним, что 24 сентября в России зарегистрировали новый антирекорд по смертности среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии в стране – 828 случаев.
Комментарии
))) человек он как микроб, выживет на ура. Конечно не все, но очень много кого останется. Так что не боимся заявлений "авторитетных" знахарей. Сколько было вечных войн, били, резали друг друга, стреляли. А сейчас всё-равно на горизонте перенаселение земли. Представьте что было бы, если бы все друг друга уважали, не лезли бы в смертельные опасности без головы, и лечили бы всех безнадёжных до победного? 20 млрд вместо почти что 8? В 1804 году году население было 1млрд, сейчас почти 8. В 8 раз больше за 200 лет (всего 8 поколений, если рожают новых людей в среднем в возрасте 25 лет). Найдутся индивидуумы, которых определённая зараза брать не будет, хотя других выкосит. Так что закаляйтесь, правильно питайтесь и будьте здоровы и счастливы!