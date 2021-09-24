Назван минимальный размер пенсии, на который можно питаться "по-человечески"

Минимальная пенсия в России, на которую можно "питаться по-человечески", должна составлять 30 тысяч рублей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова.

"Считаю, что минимальная пенсия в России (должна быть, – прим. ред.) 30 тысяч рублей. Это умудриться и "коммуналку" всю оплатить, и лекарства, и питаться по-человечески – не самыми дешёвыми продуктами", – заявила она.

При этом Маркова добавила, что не берёт в расчёт столичные регионы – Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, – а также мегаполисы, ведь там цены ещё выше.

Напомним, что ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль.