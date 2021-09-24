Такой день. Спор депутатов Барнаула о ценах на проезд и холодные выходные в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 24 сентября.

Прокуратура хочет ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. Ведомство требует увеличить перечень имущества, изъятого в пользу государства – с 3,6 млн до 15,158 млн рублей.

Депутаты Барнаульской городской Думы во время очередного заседания обсудили проблемы общественного транспорта города. Перевозчики обратились в мэрию с просьбой с ноября повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Представители оппозиционных фракций выступили против повышения. Однако члены "Единой России" называют индексацию тарифов неизбежной, а все проблемы общественного транспорта Барнаула предложили решать новому составу АКЗС, в который вошло большое количество представителей "Справедливой России – За правду" и КПРФ.

Кратковременные дожди на все выходные, 25 и 26 сентября, передают синоптики в Алтайском крае. По утрам они будут сопровождаться мокрым снегом, а в ночь на 27 сентября ожидаются заморозки до -8 градусов. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

Уроженка Барнаула Мария Бутина прошла в Госдуму по региональному списку от Кировской области. В её пользу от мандата отказался глава региона – Игорь Васильев. Он отметил её "очень большую, серьёзную работу" во время избирательной компании в Кировской области.

Барнаульцы обратились к властям с просьбой установить светофор на остановке "Спортивная школа". Пешеходный переход на участке подписчик назвал "муравьиной тропой".

Депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталёва досрочно сложила с себя полномочия. Её заявление рассмотрели и приняли коллеги по депутатскому цеху на заседании БГД 24 сентября. До конца нынешнего созыва коммунистке оставалось отработать один год. Её лишили полномочий в самом начале заседания, тем самым голосовать по вопросам повестки Хрусталёва уже не могла, хоть и оставалась в зале до самого конца.

Один из самых загруженных и аварийных участков Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов расширили до четырёх полос и сделали безопасным. В эксплуатацию его введут с опережением графика на один год, пообещал губернатору Алтайского края руководитель Упрдор "Алтай" Анатолий Волков. 23 сентября на объекте прошло выездное совещание, в ходе которого губернатору рассказали, какие дороги в этом году уже привели в порядок в крае, и где начнут работы в следующем году.