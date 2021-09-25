Врач заявила о связи между горячим чаем и развитием онкозаболеваний

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о вреде горячего чая. Она рассказала в интервью радио Sputnik, что существуют исследования о связи горячих напитков и онкозаболеваний.

"По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьём несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо", – объяснила врач.

Она порекомендовала ждать около пяти минут перед тем, как пить чай, чтобы не было обжигающего ощущения. Кроме того, специалист пояснила, что согревающий эффект чая больше психологический, чем физический, так как в желудке мы температуру не чувствуем.