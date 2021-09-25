Двое детей впали в кому после отравления на Сахалине

Двое 15-летних подростков поступили в сахалинскую больницу без сознания. Предварительно, у них диагностировано отравление, сообщается на странице сахалинского Минздрава в Instagram.

Оба ребёнка находятся в коме, их подключили к аппаратам ИВЛ, рассказали в ведомстве. Что именно вызвало отравление, не сообщается.

Врач-реаниматолог Валентина Парчевская проинформировала, что медики провели консультацию с коллегами из Федерального московского центра (ФКНЦ ФМБА России) и применили в лечении все рекомендации. Она отметила, что рассчитывает на благоприятный исход.

В прокуратуре поставили на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят сотрудники южно-сахалинского следственного отдела СУ СК РФ.