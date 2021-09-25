Эксперт объяснил причину прироста заболеваемости COVID-19 в России

Новый подъём заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Эксперт подчеркнул, что все люди "наивны перед вирусом" и не стараются себя сберечь, а встреча с заболеванием завершается развитием инфекции различной степени тяжести.
Напомним, что ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второго испытания пандемией.
Комментарии
Мне кажется, что причина кроется несколько в другом.
Год назад было "модно" всё записывать в ОРВИ, а сейчас наоборот - у всех ковид.
У деда-брошенки вся свита вакценированная (с его слов)
И где щас дед???
Ну естественно невакцинированные виноваты))) Самим не смешно?
Мы в подъезде уже двоих вакцинированных схоронили. А сколько болеют еще?
А невакцинированные и не болеют как раз!
у меня получается, что вакцинированные попали в больницы, у одного даже 70% поражения легких, привитые-привитые, что-то никак они легко не переносят повторное заболевание, никоим образом не хулю прививки, но на практике заболевают одинаково
Двое вакцинированных знакомых тяжело отболели. Лежали под ИВЛ. В прошлом году они небыли привиты и не болели ковидом! Я не прививался и не ношу маску, общался с ними в тот момент, когда они еще только начали недомогать и ничего - не болею!
У жены напарница тоже сделала прививку (три месяца назад поставила вторую порцию) и со вторника лежит в больнице с ковидом! Жена тоже не ставила прививку, не собирается и не болеет. Так причем тут не вакцинированные? Может ваша хваленая вакцина не такая уж и хорошая? Может она и провоцирует заболевание? А может просто под ковид "списывают" ОРВ и грипп и получают денежные доплаты? Я не уверяю, это мое мнение.
Новость на полных де билов расчитана
В Израиле и США большинство привитых, а заболеваемость растет. Окружение Путина с прививками болеет.
Вы привились от одного вируса, через месяц появляется другой.
Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку коронавируса
В стране вакцинированы 98% населения, а плотность его крайне мала.
К 17 августа в Монголии было полностью вакцинировано от коронавируса 97,8% взрослого населения, свыше двух миллионов человек. А в начале сентября Монголия - еще и при ее малой плотности населения - вышла на первое место в мире по текущей заболеваемости, побив свой же собственный предыдущий абсолютный рекорд по числу ежедневных заражений, и обогнала даже Израиль.
Почитайте про Монголию статьи, очень познавательно.
Очень долгое время о коронавирусе в Монголии знали только теоретически, так как люди живут разрозненно, своими семьями и рассредоточены по степи. Им просто не от кого заражаться.
Тем не менее, новое правительство Монголии, которое было сформировано в январе этого года, одной из первоочередных задач своей деятельности поставило именно борьбу с пандемией.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, правительство ввело строгие меры изоляции с 11 по 23 февраля и с 10 по 25 апреля, которые затем были продлены до 8 мая. Во время изоляции каждому гражданину предоставили единовременное пособие в размере 300 тысяч тугриков (чуть больше 100 долларов) с целью предотвращения финансовых трудностей и защиты доходов домашних хозяйств.
О первом импортированном случае COVID-19 это азиатское государство сообщило в марте 2020 года, а первый случай местной передачи подтвердило лишь в ноябре прошлого года.
То есть до начала массового использования вакцин Монголия предотвращала распространение коронавируса среди населения в течение почти десяти месяцев.
Так зачем нужно было вакцинировать столько народа, если здесь практически и так никто не болел?
По оценкам местных экспертов, COVID-19 вызвал в стране в три раза больше экономических проблем, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. «Мы не смогли избежать этих страданий», - заявил глава кабмина Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, добавив, что для спасения населения большое значение имеет оперативная массовая вакцинация.Поэтому свежеиспеченное правительство поставило своей целью вакцинировать около 2 миллионов взрослого населения Монголии, и официально начало использовать вакцины с 23 февраля этого года.
Помимо прививок взрослым, с 15 июня здесь начали вакцинировать и подростков в возрасте от 16 лет и старше на добровольной основе, а детей в возрасте 12-15 лет с 28 июня – с согласия родителей и опекунов.
К середине лета в общей сложности 1 561 698 монголов, или 75,5 процента всех совершеннолетних, были, казалось бы, полностью защищены от COVID-19, по сооб
по сообщению Министерства здравоохранения страны. Эта программа осуществлялась под девизом "За лето, свободное от ковида, давайте сделаем прививку".
Казалось бы, коронавирус побеждён. Однако что-то, как и в коллективно вакцинированном Израиле
, вдруг пошло не так.
Почти сразу начался небывалый и необъяснимый рост заболеваемости на фоне роста привитого населения.
До вакцинации в день фиксировали по 30-40 случаев вируса при отсутствии смертей. К концу апреля, то есть через два месяца после начала вакцинации, отмечалось уже по тысяче случаев ежедневно. В мае произошел кратковременный спад, но затем начался еще больший рост, который не прекращается до сих пор.
25.09.2021 15:37
- гость -
-----------
Монголы не болели до вакцинации.
25.09.2021 14:51
- гость -
800
Среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 25 09 21