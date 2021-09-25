Эксперт объяснил причину прироста заболеваемости COVID-19 в России

Новый подъём заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт подчеркнул, что все люди "наивны перед вирусом" и не стараются себя сберечь, а встреча с заболеванием завершается развитием инфекции различной степени тяжести.

Напомним, что ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второго испытания пандемией.