Россиянам рассказали о распространённой схеме мошенничества со страхованием

Чаще всего россияне сталкиваются с мошенничеством в сфере страхования на этапе получения выплат – злоумышленники пытаются подделать медицинские документы, в том числе по инвалидности, либо вступить в сговор с врачом. Об этом рассказал гендиректор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь, передаёт РИА Новости.

Кобзарь уточнил, что чаще всего подобные ситуации возникают на юге России. Для борьбы с мошенничеством компания настроила инструменты мониторинга убыточности по регионам.

Напомним, что ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме мошенничества, которую выявила организация. Способ злоумышленников нацелен на кражу данных с помощью подделки сайта "Госуслуги".