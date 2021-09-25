Поистине волшебно. Барнаульцы оценили изменения в Мизюлинской роще

В Сети опубликовали снимки из преобразившейся Мизюлинской рощи в Барнауле. Как пишут в Instagram-аккаунте instamam_brn, изменения оказались "поистине волшебными".

Комментаторы отметили, что благоустройство на объекте действительно вышло красивым. Некоторые горожане отметили, что готовы приехать из других частей города, чтобы оценить обновлённую рощу.

Напомним, сквер стал одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2021 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Мизюлинской роще досталось 58,3 млн рублей. И до окончания работ осталось меньше месяца.