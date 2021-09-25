Поистине волшебно. Барнаульцы оценили изменения в Мизюлинской роще

В Сети опубликовали снимки из преобразившейся Мизюлинской рощи в Барнауле. Как пишут в Instagram-аккаунте instamam_brn, изменения оказались "поистине волшебными".
Комментаторы отметили, что благоустройство на объекте действительно вышло красивым. Некоторые горожане отметили, что готовы приехать из других частей города, чтобы оценить обновлённую рощу.
Напомним, сквер стал одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2021 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Мизюлинской роще досталось 58,3 млн рублей. И до окончания работ осталось меньше месяца.
Комментарии
А снег там убирать будут? Или всё это волшебство скоро уйдёт под снег.
25.09.2021 16:42
- гость -
А есть же специальные снегоуборочные машины для парков — дорожки чистить. Я на Чистых прудах видел
Все вандалы угробят
Больше 25-ти лет там устанавливали невысокие фонарные столбы со светодиодным освещением.Было очень уютно, особенно зимой.Недолго продержались...На этот раз обещают установить видеокамеры "с выходом в полицию".Есть надежда что за четверть века подростки культурнее стали )
Да и периодически патрулировать не помешает. В целях профилактики правонарушений и выгула собак
25.09.2021 16:46
Лесопатологи бьют в набат
есть да не у нас )
Как всегда есть ложка дегтя. На территории Мизюлинской рощи, примыкающей к жилому дому по улице Антона Петрова 239, между 3 и 5 подъездами, несколько котлованов бывших погребов. Расположены вблизи новой пешеходной дорожки и потенциально опасны как для детей так и для взрослых.
Сообщил об этом в администрацию Индустриального района. Реакция ноль. Такое впечатление, что поговорил с усопшим.
ЦУР прошу обратить внимание на стиль работы администрации Индустриального района.
А аллею в пос. Южном за 4 месяца так и не осилили. Видимо, мизюлинцев уважают больше.
Закатали все в асфальт. Было намного лучше. И с собаками там люди гуляли и на уголок природы похоже было. А теперь как и везде ОДИНАКОВО и "ЦИВИЛИЗОВАННО".