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Назван недостаток самого дорогого iPhone

, ИА "Амител"
Выпирающая камера мешает беспроводной зарядке устройства
Фото: Apple

Фото: Apple

Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с некоторыми аксессуарами. Об этом сообщает испанский блог La Manzana Mordida.

Журналисты ссылаются на читателя, который приобрёл iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo. Последняя отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. Автор заметил, что камера нового смартфона сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке девайса.

Возмущённый пользователь назвал это недостатком устройства и подчеркнул, что самый дорогой в серии Apple телефон имеет настолько большой блок камер, что тот не позволяют прикрепить телефон к зарядке. Автор сделал акцент на том, что все аксессуары были созданы для актуальной линейки смартфонов и должны соответствовать им.

Напомним, что при выпуске новых смартфонов Apple обновила собственный рекорд стоимости. Старшие модели серии получили версию с накопителем на один терабайт. Стоимость iPhone 13 Pro составляет 150 тысяч рублей, 13 Pro Max – 160 тысяч рублей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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