Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру на пост спикера Госдумы восьмого созыва. По мнению главы государства, Вячеслав Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента. Об этом он заявил на встрече с руководителями думских партий, трансляция которой доступна на YouTube.

При этом Путин подчеркнул, что решение по итогам голосования останется за партиями. С кандидатурой уже согласились глава ЛДПР Владимир Жириновский и глава ЕР Дмитрий Медведев. Последний назвал его работу в предыдущем созыве достойной и счёл, что он сможет организовать "эту работу с не меньшим блеском".

Напомним, Володин был председателем Госдумы предыдущего созыва и занимал должность с октября 2016 года.