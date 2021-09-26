Дождь с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 26 сентября

Небольшие дожди прогнозируют в Алтайском крае 26 сентября. Согласно данным синоптиков, днём в регионе ожидается северо-западный ветер с порывами до 17 м/с.

Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура составит от +4 до +9 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и в предгорьях местами умеренные дожди, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.