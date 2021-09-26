67 пожилых людей в Алтайском крае перешагнули рубеж в 100 лет

67 пенсионеров из Алтайского края перешагнули столетний рубеж. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в городах края проживает 728 623 получателя пенсий, из которых возраста от 80 до 89 лет достигли 73 158 человек, от 90 до 99 лет – 10 304.

Согласно сообщению, основная часть пенсионеров – более 649 тысяч человек – получает страховую пенсию, а еще свыше 78 тысяч – социальную, по выслуге лет и другие виды.

Из общего числа пенсионеров в городах проживает 366 тысяч и почти столько же в сельской местности – более 362 тысяч. При этом работать среди пожилых людей продолжают почти 14% – более 108 тысяч.