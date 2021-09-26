67 пожилых людей в Алтайском крае перешагнули рубеж в 100 лет

67 пенсионеров из Алтайского края перешагнули столетний рубеж. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в городах края проживает 728 623 получателя пенсий, из которых возраста от 80 до 89 лет достигли 73 158 человек, от 90 до 99 лет – 10 304.
Согласно сообщению, основная часть пенсионеров – более 649 тысяч человек – получает страховую пенсию, а еще свыше 78 тысяч – социальную, по выслуге лет и другие виды.
Из общего числа пенсионеров в городах проживает 366 тысяч и почти столько же в сельской местности – более 362 тысяч. При этом работать среди пожилых людей продолжают почти 14% – более 108 тысяч.
Комментарии
Не пора бы пересмотреть пенсионны возраст?
Люди вон по 40 лет на пенсии живут
А вы спросите работающих пенсионеров, почему они продолжают трудиться?
В наше время жизнь на пенсии это выживание.
26.09.2021 09:05
- гость -
Некоторые, кстати, не ради денег. А чтобы чувствовать себя нужными
к чему эта статейка...
Некоторые, кстати, не ради денег. А чтобы чувствовать себя нужными
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Некоторые, потому что работать некому. Со школы каждое лето звонят, уговаривают ещё годик поработать, т.к. учителей не хватает. А человек на пенсии уже 15 лет.
26.09.2021 11:23
- гость -
Чтобы каждому, кто прочёл, захотелось жить до 100