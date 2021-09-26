МВД намерено усилить контроль за мигрантами при помощи IT-технологий

МВД планирует усилить контроль за находящимися в России мигрантами за счёт внедрения современных информационных технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
МВД подготовило законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил и получение въезжающими законных статусов. Законопроект подготовлен для осуществления Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.
"Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", – заявили в пресс-центре.
Законопроект прошёл публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения. Он будет внесён в правительство РФ в декабре 2021 года.
Комментарии
Какие им IT-технологий? Они могут только митингующих с плакатами арестовывать, а телефонных мошенников им вычислить уже не по силам! Это не полиция, а позор!
Жулики уже до такой степени понимают свою безнаказанность, что представляются от имени силовиков!
Какие им IT-технологий?
Власти в течение трех лет выделят почти 31 млрд руб. на обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования, сообщает РБК.
Для сравнения бюджет Барнаула 16 млрд р
К ноге привяжут гирю, вот и вся IT-технология...