МВД намерено усилить контроль за мигрантами при помощи IT-технологий

МВД планирует усилить контроль за находящимися в России мигрантами за счёт внедрения современных информационных технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

МВД подготовило законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил и получение въезжающими законных статусов. Законопроект подготовлен для осуществления Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

"Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", – заявили в пресс-центре.

Законопроект прошёл публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения. Он будет внесён в правительство РФ в декабре 2021 года.