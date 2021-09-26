Путин и Шойгу снова отдохнули в Сибири

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге. Кадры их отдыха опубликовал телеканал "Россия 24".

В ролике видно, как Путин рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке. О том, что президент после поездки на Дальний Восток уехал в тайгу, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", – сказал он журналистам.

По словам президента, в Сибири его больше всего размерами и скоростью поразили маралы.

"Огромные маралы просто. Я таких ещё не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никому", – рассказал Путин.

Политикам удалось порыбачить в нескольких местах: на бурной реке и более полноводном участке. На кадрах в их катере можно увидеть щуку.

Во время прогулки в лесу политики наткнулись на пустую медвежью берлогу. Сопровождающий их директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв показал кадры с видеоловушек, где запечатлены играющие котята снежных барсов. Камере удалось зафиксировать и самого медведя, поймавшего детёнышей сибирских козерогов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин отдыхает на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму, но особую любовь питает к Сибири. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.

В середине марта Путин и Шойгу отдыхали в Туве. Они ездили на вездеходе и гуляли по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев.