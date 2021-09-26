Путин и Шойгу снова отдохнули в Сибири

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге. Кадры их отдыха опубликовал телеканал "Россия 24".
В ролике видно, как Путин рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке. О том, что президент после поездки на Дальний Восток уехал в тайгу, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", – сказал он журналистам.
По словам президента, в Сибири его больше всего размерами и скоростью поразили маралы.
"Огромные маралы просто. Я таких ещё не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никому", – рассказал Путин.
Политикам удалось порыбачить в нескольких местах: на бурной реке и более полноводном участке. На кадрах в их катере можно увидеть щуку.
Во время прогулки в лесу политики наткнулись на пустую медвежью берлогу. Сопровождающий их директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв показал кадры с видеоловушек, где запечатлены играющие котята снежных барсов. Камере удалось зафиксировать и самого медведя, поймавшего детёнышей сибирских козерогов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин отдыхает на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму, но особую любовь питает к Сибири. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.
В середине марта Путин и Шойгу отдыхали в Туве. Они ездили на вездеходе и гуляли по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев.
Комментарии
Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев.
Сколько раз в году он бывает в мастерской? Или каждый выходной прилетает?
амик, фотка старая, щас с грибами и валежником актуальны
амик, фотка старая
Так и през у вас не новый.
Да, давайте видос где дедушка-пенсионер на ваз2121 с прицепом "Скиф" едет на рыбалку. Ватным гражданам зайдёт.
26.09.2021 12:22
Гость, да не такой он уж и старый, в отличии от вашего.Ваш то без посторонней помощи вообще не может передвигаться.
Не про дворцы же с аквадискотеками и бункеры писать.
Горбатая гора, вторая серия. Опять шишки трогали?
26.09.2021 11:30
Гость
Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев.
Сколько раз в году он бывает в мастерской? Или каждый выходной прилетает?
Он запросто может оттуда на работу каждый день летать. За государственный счет, разумеется.
26.09.2021 13:43
- гость -
Так может они в тайге и живут? Какая разница-всё равно по телевизору страной управляют.
Лазят где попало, а сейчас на изоляции, может это его клещ энцефалитный укусил?
Горбатая гора, вторая серия. Опять шишки трогали?
Какие шишки? Одному 66, второму 69 через пару недель будет.
Уймтесь, пожалуйста.
Работаю главы и отдыхать тоже необходимо.
Всё язвительно сюда изливается постоянно.
Уважать требуется хороших людей.
Умные люди и отдых по уму.
Отдыхать от проблем надо. А проблемы на их уровне не сравнимы с местячковыми. Молодцы, хорошо работают, и отдыхают как настоящие патриоты.