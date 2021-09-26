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Путин и Шойгу снова отдохнули в Сибири

, ИА "Амител"
Политики порыбачили и встретили огромных маралов
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге. Кадры их отдыха опубликовал телеканал "Россия 24".

В ролике видно, как Путин рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке. О том, что президент после поездки на Дальний Восток уехал в тайгу, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", – сказал он журналистам.

По словам президента, в Сибири его больше всего размерами и скоростью поразили маралы.

"Огромные маралы просто. Я таких ещё не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никому", – рассказал Путин.

Политикам удалось порыбачить в нескольких местах: на бурной реке и более полноводном участке. На кадрах в их катере можно увидеть щуку.

Во время прогулки в лесу политики наткнулись на пустую медвежью берлогу. Сопровождающий их директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв показал кадры с видеоловушек, где запечатлены играющие котята снежных барсов. Камере удалось зафиксировать и самого медведя, поймавшего детёнышей сибирских козерогов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин отдыхает на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму, но особую любовь питает к Сибири. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.

В середине марта Путин и Шойгу отдыхали в Туве. Они ездили на вездеходе и гуляли по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

26.09.2021 11:30
Гость

Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев.
Сколько раз в году он бывает в мастерской? Или каждый выходной прилетает?

26.09.2021 12:01
гость

амик, фотка старая, щас с грибами и валежником актуальны

26.09.2021 12:22
Гость

амик, фотка старая
Так и през у вас не новый.

26.09.2021 12:57
- гость -

Да, давайте видос где дедушка-пенсионер на ваз2121 с прицепом "Скиф" едет на рыбалку. Ватным гражданам зайдёт.

26.09.2021 13:12
- гость -

26.09.2021 12:22
Гость, да не такой он уж и старый, в отличии от вашего.Ваш то без посторонней помощи вообще не может передвигаться.

26.09.2021 13:12
- гость -

Не про дворцы же с аквадискотеками и бункеры писать.

26.09.2021 13:42
- гость -

Горбатая гора, вторая серия. Опять шишки трогали?

26.09.2021 13:43
- гость -


26.09.2021 11:30
Гость

Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает поделки из сухих деревьев.
Сколько раз в году он бывает в мастерской? Или каждый выходной прилетает?

Он запросто может оттуда на работу каждый день летать. За государственный счет, разумеется.

26.09.2021 14:08
Гость

26.09.2021 13:43
- гость -
Так может они в тайге и живут? Какая разница-всё равно по телевизору страной управляют.

26.09.2021 14:22
- гость -

Лазят где попало, а сейчас на изоляции, может это его клещ энцефалитный укусил?

26.09.2021 14:22
- гость -

Горбатая гора, вторая серия. Опять шишки трогали?

Какие шишки? Одному 66, второму 69 через пару недель будет.

26.09.2021 14:41
гость

Уймтесь, пожалуйста.
Работаю главы и отдыхать тоже необходимо.
Всё язвительно сюда изливается постоянно.
Уважать требуется хороших людей.
Умные люди и отдых по уму.

26.09.2021 14:46
- гость -

Отдыхать от проблем надо. А проблемы на их уровне не сравнимы с местячковыми. Молодцы, хорошо работают, и отдыхают как настоящие патриоты.

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