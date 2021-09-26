Генсек ООН заявил, что мир близок к ядерному уничтожению

Человечество находится близко к ядерному уничтожению, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он написал в своём Twitter, что угрозу представляет 14 тысяч ядерных вооружений, которые хранятся по всему миру.

Свои предупреждения Гутерриш приурочил к отмечаемому 26 сентября Международному дню борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

"Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира", – написал генеральный секретарь.

В августе генсек ООН заявил, что новая гонка вооружений вызывает беспокойство. В связи с этим он назвал "долгожданным" решение России и США продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, это можно считать "первыми шагами на пути к снижению риска ядерной катастрофы".