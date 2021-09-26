Десятки выброшенных паспортов обнаружили на одной из свалок в Барнауле

В Барнауле неизвестные выбросили на свалку десятки паспортов. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Документы обнаружили на одной из свалок во Власихе. Паспорта просто валялись в куче рядом с остальным мусором.

Автор сообщения предположил, что выброшенные документы люди могли сдавать при обмене. Их должны были сжечь или измельчить, но утилизировали не по правилам.

На месте работают правоохранительные органы. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Кулунде задержали жительницу одной из стран Центрально-Азиатского региона с фальшивым паспортом, распечатанным на цветном принтере.