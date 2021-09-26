Десятки выброшенных паспортов обнаружили на одной из свалок в Барнауле

В Барнауле неизвестные выбросили на свалку десятки паспортов. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Документы обнаружили на одной из свалок во Власихе. Паспорта просто валялись в куче рядом с остальным мусором.
Автор сообщения предположил, что выброшенные документы люди могли сдавать при обмене. Их должны были сжечь или измельчить, но утилизировали не по правилам.
На месте работают правоохранительные органы. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Кулунде задержали жительницу одной из стран Центрально-Азиатского региона с фальшивым паспортом, распечатанным на цветном принтере.
Комментарии
Выборы прошли. Можно выбрасывать.
берегите паспорта РФ-будут выплачиваться компенсации за проживание на аккупированной территории в течении 30 лет.
Безответственность полная, паспортов не так и много, чтобы просто даже порвать руками, если уж нет шредера или сжечь лень
будут выплачиваться компенсации
Кем выплачиваться? Как бы гражданам РФ не пришлось выплачивать компенсации за войну с соседним государством и захват его территорий.
26.09.2021 13:53
- гость -
Для начала соседнее государство пусть вернет все, что захапало в 91-м году.
А потом удивляемся, откуда посторонние знают мое имя отчество и домашний адрес
Как бы гражданам РФ не пришлось выплачивать компенсации за войну с соседним государством и захват его территорий.
Граждане РФ и так постоянно платят компенсацию Кремлю, зато, что имеют наглость жить на территории РФ.
В Барнауле неизвестные выбросили на свалку десятки паспортов.
Почему неизвестные? У нас частные обменные пункты паспортов?
Наказать всех!
Работают спустя рукава.
Все сотрудники сельской администрации с Власиха.
Власиха вообще на своё усмотрение живёт отдельно от забот сельчан.
То свалку с трупами собак кто нибудь найдёт.
Пожаловались , опубликовали.
А что далее ? тишина.
Сейчас вот паспорта.
Что там ещё можно найти? Места много кто где выбросит.
Кстати там контейнеры ставят под мусор. Едешь или идёшь и панорама такая "чудесная" открывается будет.
Оптимизация.
Вот такие работники потом топают ногами, что зарплата у них маленькая надо миллионы, а в голове ноль, ну как так можно а? Вот в голове даже не укладывается
Так во Власихе нашли паспорта или в Волчихе? "Инцидент Барнаул" пишет, что в Волчихе (и на фото Волчиха), а вы с легкой руки гнев на барнаульских паспортистов решили нагнать)))
Власиха, Волчиха, какая разница.
Главное что новость быстро тяп-ляп, а кто там будет разбираться
Власиха, Волчиха, какая разница.--------------
УГ, откеля будешь и за каким сюда приперси?