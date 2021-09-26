249 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 249 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 672 человека, в том числе 5558 детей. Выздоровели 59 096 человек (+ 98). Всего умерли 5338 человек (+ 21), все взрослые, в том числе по причине коронавирусной инфекции – 4121 человек (+ 19), по иным причинам – 1217 человек (+ 2);

По состоянию на 26 сентября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2674 человека, а также 370 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 516, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.