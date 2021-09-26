Бийчанка спаслась от мошенников благодаря памяткам

51-летняя жительница Бийска не попалась на уловки мошенников, потому что вспомнила памятки и информацию, увиденную по телевизору. Об этом сообщили в региональном МВД.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что он якобы сотрудник банка. По его словам, злоумышленники пытаются оформить на её имя кредит. Для того чтобы избежать неприятных последствий, необходимо взять заём самой и перевести всю сумму на "безопасный счёт".

Горожанка не поддалась панике, вспомнила, чему её учили, положила трубку и обратилась в полицию. Благодаря советам, полученным от полицейских, женщина смогла сохранить свои деньги.