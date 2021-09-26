В России из-за высокого спроса выросли цены на аренду квартир

По данным риелторов, в России увеличился спрос на съёмное жилье, что привело к росту средней стоимости аренды квартир. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитиков сервиса ЦИАН.

Согласно исследованию, средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в 16 крупнейших городах России выросла на 0,8%. Однокомнатная квартира обойдётся в 16,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатная – в 22,9 тысячи рублей.

Специалисты компании "Этажи" отмечают схожие тенденции. По их оценкам, рост цен составил 1,5-2%. Например, аренда однокомнатной квартиры в сентябре стоит 19,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – 25,1 тысячи рублей.

По оценкам экспертов, увеличение спроса может быть вызвано отказом от коронавирусных ограничений: сотрудники возвращаются в офисы, а студенты – в университеты. Также на рынок влияет то, что продавшие своё жильё для покупки квартиры на первичном рынке вынуждены снимать жилплощадь.

Также специалисты отмечают, что в крупных городах на данный момент нет большой базы предлагаемой в аренду жилплощади. Это позволяет собственникам завышать цены. Согласно оценкам риелторов, баланс на рынке долгосрочной аренды восстановится в ноябре-декабре, когда начнётся стагнация цен.