В России запустили первое реалити-шоу о спасении животных

Онлайн-сообщество любителей животных "КОТ" при поддержке соцсети "ВКонтакте" запустило проект "СуперВет". Это первый в Рунете проект на стыке реалити-шоу и документалистики, посвящённый работе российских ветеринаров, сообщает журнал "Нож".

Героями шоу станут молодые ветеринарные врачи, которые спасают домашних и бездомных животных. Пилотную серию показали 22 сентября. Передача будет выходить с периодичностью раз в две недели

Создатели шоу говорят, что их проект несёт не только развлекательную функцию, но и просветительскую.

"Это проект о спасении и помощи животным, о гуманном отношении к тем, кто не может постоять за себя и дать сдачи. Поэтому, помимо историй о спасении домашних питомцев, нам важно было затронуть и истории из приютов. Волонтёры ежедневно вызволяют из лап смерти сотни животных: находят в заброшенных подвалах, вытаскивают из-под колёс автомобилей, выхаживают тех, кто пострадал от рук нерадивых хозяев", – рассказала шеф-редактор проекта "КОТ" Виктория Харламова.