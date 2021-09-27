В Первоуральске задержали полицейского по делу об изнасиловании несовершеннолетней

В Первоуральске задержали участкового полиции по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает Znak.com со ссылкой на главу пресс-службы МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
По словам руководителя ведомства, вечером 25 сентября к наряду ППС за помощью обратилась местная 12-летняя девочка. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны двух мужчин. В итоге полиция задержала подозреваемых.
Один из них – находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант. Другой – помощник машиниста, работающий на местном коммерческом предприятии. Ранее он уже был судим по статьям "Угроза убийством", "Кража", "Убийство" и "Разбой".
Комментарии
Сколько дряни в нашей стране
27.09.2021 10:06
- гость -
И очень много ее в полиции... В силовики идут очень многие молодые люди, которые ничего не умеют работать, не хотят ничего делать и не могут ничего добиться в жизни.
Придя в эти структуры эти люди видят только власть над простыми гражданами! Можно безнаказанно и беспричинно задерживать, бить женщин в грудь и пинать в живот... Все это порождает уверенность в безнаказанности. Пришел, подарил цветочки и сказал, что забрало запотело и все - уже оправдан...