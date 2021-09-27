В Первоуральске задержали полицейского по делу об изнасиловании несовершеннолетней

В Первоуральске задержали участкового полиции по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает Znak.com со ссылкой на главу пресс-службы МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам руководителя ведомства, вечером 25 сентября к наряду ППС за помощью обратилась местная 12-летняя девочка. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны двух мужчин. В итоге полиция задержала подозреваемых.

Один из них – находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант. Другой – помощник машиниста, работающий на местном коммерческом предприятии. Ранее он уже был судим по статьям "Угроза убийством", "Кража", "Убийство" и "Разбой".