Российский врач рассказала, как бороться с храпом при помощи подушек с травами

Российский врач-сомнолог Милена Чернышева рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", как можно бороться с храпом при помощи подушек с травяными наполнителями.

Чернышева отметила, что крепкому сну способствует наполнение подушки различными травами и растениями. Также они помогают избавиться от храпа. Наполнять подушку можно, например, корнем валерианы, вереском, мелиссой, шалфеем, чабрецом и мятой.

"Правда, надо помнить, что в редких случаях возможна аллергическая реакция на эти растения. Если наблюдается зуд в области лица и шеи или хочется чихать, значит, вам подходят не все травяные подушки", – добавила сомнолог.

Врач отметила, что некоторые травы могут давать и дополнительную пользу. Так, гречка имеет ортопедический эффект, пустырник – успокоительный и противосудорожный, душица – тонизирующий, шишки хмеля – расслабляющий.