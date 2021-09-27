В Алтайском крае появится вторая молочная ферма с роботами-доярами

Племзавод "Степное" в Немецком национальном районе в 2021 году запустит вторую в Алтайском крае роботизированную молочную ферму. Техника для неё уже закуплена, сообщает Altapress.

Ферма стоимостью 40 млн рублей будет рассчитана на 145 голов скота. Её обслуживанием займутся два оператора. Коров на ферме будут доить до четырёх раз в сутки, причём время процедуры свободно. Бурёнки сами подходят к автомату, когда они этого хотят, даже ночью. Система будет ограничивать лишние надои: если корова пришла в пятый раз, автомат отпугнёт её сжатым тёплым воздухом.

"Учёные выяснили, что такое доение производительнее и рентабельнее, чем традиционное. На всех коров хватает двух операторов, которые будут контролировать систему, следить за поведением животных", – сообщил руководитель "Степного" Дмитрий Гостев.

Первый робот-дояр в Алтайском крае появился в 2020 году на сельхозпредприятии "Система" в Топчихинском районе. По словам его директора Александра Орлова, после покупки автомата качество и количество молока улучшились, а коровы ни разу не заболели маститом.