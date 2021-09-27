Около 50% россиян готовы переехать в новые сибирские города

Банк "Открытие" провёл исследование и выяснил, что 41% россиян готовы переехать в новые сибирские города, о которых говорил Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Безусловную готовность" переселиться на новое место жительства выразили 7% участников опроса в среднем по России и 16% сибиряков. Ещё 41% готовы переехать туда при определённых условиях.

Отмечается, что 51% респондентов выступили категорически против переезда в Сибирь.

Чаще всего россияне готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас. Такое условие поставили 29% опрошенных.

Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города и перенести в регион столицу России.