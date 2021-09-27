Около 50% россиян готовы переехать в новые сибирские города

Банк "Открытие" провёл исследование и выяснил, что 41% россиян готовы переехать в новые сибирские города, о которых говорил Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Безусловную готовность" переселиться на новое место жительства выразили 7% участников опроса в среднем по России и 16% сибиряков. Ещё 41% готовы переехать туда при определённых условиях.
Отмечается, что 51% респондентов выступили категорически против переезда в Сибирь.
Чаще всего россияне готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас. Такое условие поставили 29% опрошенных.
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города и перенести в регион столицу России.
Комментарии
Люди верят.
Полюбому люди говорили не о городах сибири, люди хотят свалить из этой страны
У дедушек маразм и они скоро Звезду Смерти решат строить, а люди верят?
А про то какая работы будет в этих городах никто и не говорит.
Опрос: Сколько россиян готовы переехать на Луну? За - 50% опрошенных.
146%
да, времена для сми тяжелые наступили, лапшу на уши людям вешать все тяжелее и тяжелее
После оглашения результатов выборов я ни в какие озвученные проценты не верю.
А уже существующие города СЛАБО восстановить? Они уже есть, нужно только их развивать!
Говорить можно все что угодно. А будут ли они это делать это боольшой вопрос.
27.09.2021 11:06
Новые проще построить, чем частный сектор из центра города выгонять. Не говоря уже о неудачных жд путях и т.п.
Видимо, все 41% из Москвы?
насмешили с утра...
27.09.2021 11:09
- гость -
Ну да, ну да. Не задалось что-то в городе - бросили нафиг, и построили с нуля новый. С производствами и всей инфраструктурой. Потом выяснили, что опять что-то не то - и по новой строить.
Только 7% людей живущих до урала выразили интерес к переезду, и 16% сибиряков.
О чем это говорит???
Люди живущие до урала, в европейской части россии, где промышленность и инфраструктура развиты лучше, плохо представляют как обстоят дела в сибири.
Но эти 7% не вписались в тепличные условия доуралья. Сибиряки иллюзий не строят, они знают что жить в сибири тяжело, а 16% в числовом исчислении наверняка меньше тех 7%.
Навеяло:...
Весь Мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый Мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.
Новые проще построить, чем частный сектор из центра города выгонять. Не говоря уже о неудачных жд путях и т.п.
Ну так надо шевелиться хоть чуть-чуть. К примеру, в Барнауле ещё при царе построли жд пути на окраине города. С тех времён город в разы вырос, а перенести железку на окраину города даже не планируют.
Есть люди, которые верят даже вашей статистики и даже нашему царю. Это не показатель. показывали людям нашу зарплату? Сразу желание уйдет ))))
КРАЙ И БЕЗ НОВЫХ ГОРОДОВ ПОКИДАЮТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
ПРЕДСТАВЬТЕ,КАК ХЛЫНЕТ РАБОТОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕЛ КРАЯ В ТАКИЕ ГОРОДА,ЕСЛИ ПРЕДЛОЖАТ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!
Некчемная власть,это называется -что в больную голову взбредёт. Вот Пусть Шойгу с Путиным с его бандой ЕД туда и переезжают,они ведь туда часто стали летать. все экономисты и социологи говорят приведите в порядок старые города,создайте там для людей комфортные условия для жизни,повысьте в этих городах людям зарплату,улучше снабжение,постройте больше больниц,садиков,школ,спортивных центров,ведь статистика говорит что люди бегут оттуда,так нет,в хотелки играют.
Наверно Шойгу думает: "кину кость быдлу, скажу что города новые строить будем. Пусть быдло обсасывает идею, а реальными вопросами (почему в стране все есть, только нам нех... есть) не интересуется"
Еще хуже если он сам в этот бред верит. Тогда России с такими "стратегами" точно хана.
Эти 50% гастробайтеры из азиатских республик въезжая становятся россиянцами и перед камерами и микрофонами российских сми хвалебные речи и песни поют. И всё вытекающее....
27.09.2021 11:27
- гость -
Что за "тепличные условия Доуралья"? В Черноземье и Поволжье люди в целом живут не лучше, чем в Сибири. Там точно такие же проблемы, как здесь
Нехрин плакать на курортах отдыхают, а не работают, уезжает 70% трудоспособного населения, вот если б старики рванули в Москву тогда жесть, а так чо копейку сунул и, на картоху хватит, здесь жизни нет