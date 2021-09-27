На сессии АКЗС в конце октября депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект об административной ответственности за продажу энергетиков и газовых баллончиков несовершеннолетним. Документ на рассмотрение планирует внести комитет по правовой политике, сказано на сайте реготделения "Единой России".
В августе парламентарии уже проголосовали за ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Следующий этап – введение ответственности за нарушение закона. По мнению экспертов, употребление энергетиков влечёт за собой опасные последствия – болезни сердца, раздражение органов пищеварения, а газовые баллончики в последнее время стали причиной токсикомании у школьников. Так, неделю назад 10-летний ребёнок из Мамонтовского района скончался от вдыхания газа из баллончика.
"Газовые баллончики, которые сегодня есть в свободной продаже, приобретаются чаще не как средство самообороны. Это стало опасной игрушкой для детей и подростков. Трагический случай увлечения сниффингом произошёл и в Алтайском крае, поэтому принятый нами закон актуален как никогда. Сегодня мы предлагаем изменения в краевой закон об административной ответственности, которые помогут привлекать к ответственности недобросовестных продавцов и предпринимателей, продающих детям баллончики и другие товары, содержащие сжиженный газ", – рассказал председатель комитета по правовой политике, депутат фракции ЕР Денис Голобородько.
Как пояснил народный избранник, предложенные поправки в краевой закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" устанавливают штрафы для граждан до 1500 рублей, а также должностных и юрлиц – до 20 тысяч рублей.
Комментарии
Сказочные долбоносики.....
Этот депутат ЕР Денис Голобородько совсем глупый? Нужно бороться с причиной, а не со следствием. А наркоманы найдут чем наркоманить. Так всё можно запретить.Там начиная с бензина и заканчивая косметикой всё подходит.
ага
еще и шарики наполненные гелием запретите ....
...содержащих сжиженный углеводородный газ.
Газовые баллончики, которые сегодня есть в свободной продаже, приобретаются чаще не как средство самообороны...
случаем теплое с мягким не попутали...
как я могу газовым балончиком с бутаном или пропаном самооборонятся
27.09.2021 11:36
- гость -
Как в фильмах - поджечь струю зажигалкой. А на самом деле им без разницы что запрещать, даже не вникают.
Родителей нужно наказывать - это намного эффективнее!!!
штраф!!! на все.. не важно на что.. вам штраф и вам !!!
когда люди не умеют созидать, то остается только гайки закручивать
27.09.2021 11:57
- гость -
ируся как дела?
Клей так то тоже надо запретить и полиэтиленовые мешки
Когда родителям наплевать на своих детей, тогда дети занимаются чем попало.
Сходить на поле и попинать с ребенком мячик, сходить с ним в кинотеатр, иногда просто сходить и погулять по улице, даже если устал и занят - выделить минутку и поговорить с ним о его делах и желаниях, причем не просто "на отвяжись" а показать, что вам это интересно. Да, это сложно и порой утомительно.., но.. ребенок это ВАШЕ будущее. Для чего Вы его рожали? Просто поиграться и пускай растет сам по себе?
Особенно общение с папами важно мальчикам!
Меры должны быть на всех этапах. Штраф за продажу это одна из них. Все верно.
ируся как дела?
Вы обознавшись, Ируська не я.
с утра была Кошкина..
с Вас штраф
27.09.2021 12:44
Вы обознавшись, Ируська не я.
с утра была Кошкина..
с Вас штраф
котлетами или вам фрискас??
Вспоминается М. Задорнов, что не про нас говорил конечно - "ну тупые"!
Только совсем не запрещайте! А то как в поход ходить без газовой плитки? Взрослый турист не виноват в том, что творят некоторые дети
Господа! Детям заняться нечем! Организуйте им досуг!
Завтра клей, сегодня газ
Мне в 90х голову поднять некогда было
Тренировки, факультативы, учеба, пионерия, выезды с классом
котлетами или
валерьянкой
с коньякомпжста...
"сжиженный углеводородный газ .... не как средство самообороны". Ооооо..... курят что-то запрещённое журналисты что-ли?
ну не скажите! 50-литровым газовым баллоном даже пустым можно нанести опасные для жизни травмы
27.09.2021 11:58
- гость -
При Петре 1 было так. Началось с запрета ношения бород, а закончилось чуть ли ни с какой ноги можно вставать, а с какой нет.
Например, был указ запрещающий морякам злоупотреблять алкоголем, чтобы не позорить родную страну. Но, что интересно, от наказания освобождались те непослушные, которые в пьяном виде лежали головой в направлении своего судна.