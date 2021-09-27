На сессии АКЗС в конце октября депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект об административной ответственности за продажу энергетиков и газовых баллончиков несовершеннолетним. Документ на рассмотрение планирует внести комитет по правовой политике, сказано на сайте реготделения "Единой России".

В августе парламентарии уже проголосовали за ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Следующий этап – введение ответственности за нарушение закона. По мнению экспертов, употребление энергетиков влечёт за собой опасные последствия – болезни сердца, раздражение органов пищеварения, а газовые баллончики в последнее время стали причиной токсикомании у школьников. Так, неделю назад 10-летний ребёнок из Мамонтовского района скончался от вдыхания газа из баллончика.

"Газовые баллончики, которые сегодня есть в свободной продаже, приобретаются чаще не как средство самообороны. Это стало опасной игрушкой для детей и подростков. Трагический случай увлечения сниффингом произошёл и в Алтайском крае, поэтому принятый нами закон актуален как никогда. Сегодня мы предлагаем изменения в краевой закон об административной ответственности, которые помогут привлекать к ответственности недобросовестных продавцов и предпринимателей, продающих детям баллончики и другие товары, содержащие сжиженный газ", – рассказал председатель комитета по правовой политике, депутат фракции ЕР Денис Голобородько.

Как пояснил народный избранник, предложенные поправки в краевой закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" устанавливают штрафы для граждан до 1500 рублей, а также должностных и юрлиц – до 20 тысяч рублей.