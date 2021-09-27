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В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий

, ИА "Амител"
Изменения коснутся только владельцев карт международных платёжных систем
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 1 октября семьи с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка смогут получить выплаты только на карту "Мир", наличными или на обычный банковский счёт, к которому карта не привязана, сообщает РИА Новости.

Изменения коснутся только владельцев карт международных платёжных систем. Порядок выплат не изменится для получающих деньги на счёт по вкладу, номинальный счёт или почтовым переводом.

Ранее Минтруд пояснял, что карта "Мир" нужна для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учёт, пособия по беременности и родам, по уходу за ребёнком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей. На эту карту также приходят выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсии и другие выплаты от Пенсионного фонда и пособия по безработице.

Через почтовое отделение нельзя получить пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей с 8 до 17 лет. На любую карту можно принять единоразовую выплату на детей школьного возраста. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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