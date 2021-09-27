В Алтайском крае за четыре года выдали миллион электронных листков нетрудоспособности

Больницы Алтайского края за четыре года выдали миллион электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), сообщили в Фонде социального страхования.

Алтайское отделение Фонда социального страхования РФ запустило проект "Электронный листок нетрудоспособности" в 2017 году. За четыре года реализации проекта новый формат почти полностью вытеснил бумажные бланки. С 1 января 2022 года Фонд социального страхования РФ будет оплачивать все пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам только на основании электронного листка.

За девять месяцев 2021 года в Алтайском крае было выдано порядка 550 тысяч листков нетрудоспособности, более 400 тысяч из них – в современном формате. На сегодняшний день 183 больницы в Алтайском крае выдают электронные больничные листы. Это 80% от общего количества медорганизаций, имеющих право на экспертизу временной нетрудоспособности.