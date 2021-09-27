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Помоги другому. Какую поддержку получают алтайские социальные предприниматели

, ИА "Амител"
Это бизнес-направление развивается в крае очень активно

В середине сентября в Москве прошёл форум социальных инноваций регионов. Центр инновации социальной сферы алтайского Фонда МСП стал там лауреатом специальной номинации Минэкономразвития за лучшую практику. А точнее, за два кейса: "Ярмарка детства" и проект по развитию бизнес-навыков у бывших заключённых. Это только два примера, в крае таких бизнесменов намного больше. Кому и за что дают статус социального предпринимателя и какую помощь они сами получают от государства? Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Лариса Иванютина.

Лучшие проекты

– "Ярмарка детства" – что это за проект?

– Это онлайн-ярмарка детских товаров и услуг под названием "Алтайский край – территория детства". Проект действует с 2020 года в рамках Дня защиты детей. Мы создали для предпринимателей прекрасную онлайн-платформу – как раз ту самую "Ярмарку детства", где они и реализуют свои товары и услуги. Купить их можно со скидкой от 30 до 70%.

Открываем ярмарку каждый год 1 июня. И пока всегда на YouTube канале Фонда МСП. Ведущие и сказочные герои проводят конкурсы и викторины, самые активные дети получают подарки: велосипеды, развивающие игры, семейные поездки на базы отдыха, детскую одежду и многое другое.

– Кто принимает участие?

– Предприниматели Алтайского края, предлагающие детские товары и услуги (в том числе дополнительное образование, спортивное оздоровление). Каждый участник ярмарки может представить не более трёх позиций.

– Проект появился 1 июля 2020 года, как раз в  разгар жесточайших ковидных ограничений. Тогда предприниматели оказались на грани. Но ярмарка актуальна и сегодня?

– Это значимый для края проект. И для центра "Мой бизнес". Активное участие принимают более 60 предпринимателей. Ярмарка будет и в следующем году. Надеюсь, уже в очном режиме.

– Второй проект – по развитию бизнес-навыков у бывших заключённых.

– Он называется "Расширяя горизонты: предпринимательская грамотность как фактор социальной адаптации бывших заключённых". У нас был мастер-класс "Бизнес с нуля" для освобождённых из мест лишения свободы. Его проводил тренер Денис Матис, наш партнёр, который ведёт и другие мероприятия. Этот проект мы провели совместно с региональной организацией адаптации бывших заключённых "Рубикон". На мастер-классе было 12 участников, которые хотели бы открыть свой бизнес.

– Какой бизнес?

– В основном в сфере торговли и общественного питания.

Лучший социальный предприниматель

– Скоро состоится конкурс на лучшего социального предпринимателя Алтайского края, а затем и России. Кто может принять участие, как и в какие сроки надо подать заявку?

–  Он называется "Лучший социальный проект года – 2021". Конкурс проводит Российский государственный социальный университет и Минэкономразвития РФ.

Будет два этапа: региональный и федеральный. Приём заявок на региональный стартует уже 27 сентября (и продлится до 31 октября). Приглашаем социальных бизнесменов из сферы среднего и малого предпринимательства.

Будет восемь номинаций:

1. Поддержка реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

2. Социальное обслуживание;

3. Дополнительное образование и воспитание детей;

4. Культурно-просветительская деятельность;

5. Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт;

6. Социальный туризм;

7. Разработка технических средств реабилитации, направленных на решение социальных проблем общества;

8. Занятость лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

– Какие требования есть для проектов?

– Они должны быть реализованы на территории Алтайского края, направлены на решение социальных проблем, содержать инновационный подход, иметь устойчивую финансовую бизнес-модель, социальный эффект и результативность.

– По каким критериям комиссия будет оценивать заявки?

– Экспертная комиссия будет выбирать финалистов по 10-балльной шкале. Оценивать будет по критериям:

актуальность;
социальный эффект;
экономический потенциал и устойчивость;
инновационность;
информационная открытость.

–  Где узнать подробности о конкурсе?

Всю информацию смотрите на портале мойбизнес22.рф или в аккаунте Instagram. Или приходите лично в Центр инноваций в социальной сфере. Мы находимся в Барнауле, на улице Мало-Тобольская, 19.

Ждём всех предпринимателей. Готовы всё рассказать и помочь с составлением заявки. Победители алтайского этапа станут участниками конкурса всероссийского уровня.

– Алтайские предприниматели ведь всегда занимают хорошие места на федеральном этапе конкурса?

– Да, он проходит с 2016 года. И каждый год среди финалистов были наши предприниматели.

Помогаешь другим – получаешь помощь сам

– Правда ли, что в крае растёт число социальных предпринимателей?

–  В 2020 году у нас было 40 предпринимателей, которые получили статус социального. Сейчас уже 94.

– Каковы критерии социального предприятия?

– Чтобы получить этот статус, нужно вести деятельность по одной из четырёх категорий:

1. Обеспечение социальной занятости социально уязвимых граждан: инвалидов; одиноких и многодетных родителей, а также тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями; пенсионеров; граждан предпенсионного возраста; малоимущих; выпускников детских домов до 23 лет; лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Например, в Новоалтайске есть предприниматель, которая помогает в работе людям с судимостью.

2. Реализуют товары, работы или услуги, произведённые гражданами вышеперечисленных категорий. Например, есть такое предприятие "Лавка добра". Это сувениры, которые изготавливают люди с ограниченными возможностями здоровья.

3. Реализуют товары, работы или услуги для социально уязвимых граждан. Например, бытовые, медицинские, психологические, трудовые услуги, а также услуги по повышению социально-коммуникативного потенциала, производство и реализация социально-медицинской техники и протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, технических средств для профилактики инвалидности или их реабилитации. В Бийске есть организация "Близкие люди", которые ухаживают за инвалидами на дому.

4. Ведут деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей. В том числе оказание психолого-педагогических услуг для укрепления семьи, поддержка материнства, отдых и оздоровление детей, дополнительное образование, культурно-просветительская деятельность (это все частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские). Есть, например, такая компания – "Имка Прайм", обучающая детей иностранному языку.

– Чем Центр инноваций может помочь социальным предпринимателям?

– Это, прежде всего, меры поддержки. Основной блок – консультационные услуги по менеджменту, налогам и бухгалтерскому учёту. Это различные обучающие мероприятия: акселерационные программы, тренинги, семинары. Недавно мы проводили бизнес-практикум по партнёрству и фандрайзингу.

У нас есть уникальная программа "Школа социального предпринимательства". Есть услуга "Профильное обучение", когда руководитель или работник могут повысить квалификацию по программе дополнительного образования или пройти переподготовку. Сейчас очень распространены комплексные услуги по разработке сайта, продвижению в интернете, изготовлению и размещению рекламы, разработке фирменного стиля.

Есть адресные меры поддержки. Например, финансовая. В этом году алтайское управление по предпринимательству будет давать гранты от 100 до 500 тысяч рублей социальным предприятиям на условиях софинансирования. Этот конкурс будут объявлен в ближайшее время.

– Кстати, недавно появилась ещё и услуга франчайзинга?

– Да, помощь в разработке франшизы мы впервые предложили в этом году. Ею воспользовались реабилитационный центр "Шаг за шагом", который помогает детям с ДЦП (занимается восстановлением речевых функций и социальной адаптацией ребенка), и "Восстановительный центр Доктора Комиссарова" с проектом "Беби-бидлинг" – система диагностики и реабилитации детей первого года жизни. Сейчас мы для них разрабатываем франшизу, которую можно будет масштабировать на всю страну.

Двери Центра инновации социальной сферы алтайского Фонда МСП всегда открыты для социальных предпринимателей. Приглашаем принять участие в мероприятиях. В том числе и в конкурсе "Лучший социальный предприниматель – 2021", а также грантовой поддержке.

Все, кто нуждаются в поддержке, обязательно её получат.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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