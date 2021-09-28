Особенный вид удовольствия. Золотая осень в Горном Алтае

Осень в этом году не балует нас теплом, но насладиться прекрасными видами Горного Алтая это не мешает. Усыпанный золотом, на контрасте с бирюзовой водой и голубым небом, он никого не может оставить равнодушным. Недаром в переводе с монгольского "Алтай" означает "Золотая гора".

Собрали из соцсетей самую-самую красоту.