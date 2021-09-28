Особенный вид удовольствия. Золотая осень в Горном Алтае

Осень в этом году не балует нас теплом, но насладиться прекрасными видами Горного Алтая это не мешает. Усыпанный золотом, на контрасте с бирюзовой водой и голубым небом, он никого не может оставить равнодушным. Недаром в переводе с монгольского "Алтай" означает "Золотая гора".
Собрали из соцсетей самую-самую красоту.
Комментарии
Пойма Оби куда красивее
Все прекрасно!
А куда же сливают стоки нечистот с многочисленных турбаз?...а вот сюда, в эту красоту!
Два "нечистота блевантина" с утра пораньше отписались.
Пойма Оби куда красивее
Эта ты филя не видал еще пойму Барнаулки - Пивоварки.
Спасибо за замечательные фото Горного, прям приятно с утра, если желчных филинов не читать.
Красота!!!!!
Либероидные свиньи везде грязь найдут.